В Україну відправили партію Moderna: відомо кількість вакцин

США відправили в Україну 2 мільйони доз вакцини проти COVID-19 від виробника Moderna у межах міжнародної програми обміну вакцинами COVAX.

США відправили в Україну партію вакцин

Про це у п'ятницю, 16 липня, повідомив офіційний представник Білого дому.

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Партія вакцин Moderna є частиною обіцянки президента США Джо Байдена поділитися вакцинами з іншими країнами світу через COVAX або напряму.

До слова, вчора очільник МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що вакцини прибудуть в ніч з суботи на неділю. У МОЗ сподіваються, що нова партія вакцин значно пришвидшить темпи вакцинації в країні.

Що відомо про вакцину Moderna

Spikevax – нова назва вакцини від Moderna.

Це мРНК-вакцина, тобто розроблена за технологією, яка спонукає організм виробляти аналогічні складу вірусу білки і викликає імунну відповідь.

Вакцинацію препаратом проводять двічі з інтервалом у 28 днів.

Ефективність вакцини понад 90% проти випадків COVID-19 з симптомами й понад 95% проти тяжкого перебігу хвороби.

Препарат успішно пройшов випробування і схвалений до використання в ЄС та США.

В Україні понад 4 мільйони щеплень провели з початку вакцинації – МОЗ планує продовжувати збільшувати темпи імунізації населення.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 604 862 людини, з них отримали 1 дозу – 2 604 860 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 406 180 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).