В Україну з Китаю 25 березня відправили першу партію вакцин компанії Sinovac Biotech. Вона складається із 1 мільйона 915 тисяч доз препарату.

Вакцину зареєструвало українське Міністерство охорони здоров'я 10 березня.

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Завдяки наполегливим зусиллям посольства 25 березня в Україну відправили першу партію вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech,

– мовиться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що вакцина пройшла всі етапи клінічних випробувань. Її ефективність та безпечність офіційно підтвердили.

У посольстві додали: "Вакцина широко застосовується для захисту населення від пандемії у КНР, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччині, Індонезії, Таїланді, Малайзії тощо".

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