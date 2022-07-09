Що робити, якщо вкусила медуза

Укус медузи дуже неприємний, а в деяких випадках навіть може бути смертельним. Пояснюємо, що робити, якщо це сталося.

У медузи немає зубів, але є щупальця, а на них маленькі жала, які містять отруту. Ці пристосування потрібні їй, щоб оборонятися та знерухомлювати жертву. Медузи не нападають на людей спеціально, але розцінюють їх як загрозу та захищаються.

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Коли людина стикається з медузою, жала встромляються в шкіру і випускають отруту. У більшості випадків він викликає тільки місцеву реакцію, але іноді може потрапити в кровообіг і призвести до серйозніших симптомів.

Симптоми укусу медузи

Укуси медузи дуже болючі. Крім болю можуть бути інші симптоми:

сліди на шкірі від контакту зі щупальцями – червоні, коричневі або бордові;

свербіж;

набрякла шкіра;

пульсуючий біль у кінцівках.

Залежно від типу медузи, кількості укусів, віку та стану людини реакція може бути важчою:

біль у животі, нудоту та блювання;

головний біль;

біль чи спазми у м'язах;

слабкість, непритомність чи втрату орієнтації;

проблеми з диханням чи серцем.

При тяжкій реакції потрібно звертатися до лікаря, з місцевою можна впоратися самостійно.

Що робити при укусі медузи

Кокрейнівський огляд 2013 року включав 7 досліджень із 435 учасниками. У всіх був високий ризик упередженості, або низький рівень доказів. Єдиний засіб, який рекомендується за результатами огляду, – використання гарячої води зниження болю.

Якщо вжалила медуза, рекомендують:

витягнути жала, що залишилися в тілі, за допомогою пінцет, не чіпати їх голими руками;

опустити уражену руку або ногу в гарячу воду на 20-45 хвилин або прийняти гарячий душ. Температура води має бути 43-45 градусів – відчутно гаряча, але не обпікаюча.

Також експерти рекомендують заздалегідь обполоснути шкіру солоною морською водою. Солона вода повинна зупинити жала від упорскування отрути, якщо вони ще цього не зробили. З цією метою деякі джерела рекомендують використовувати оцет.