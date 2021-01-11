Відомо, що ультрафіолетове випромінювання є основною причиною виникнення меланоми шкіри. Але нині стало відомо, що воно може спричинити рідкісний тип раку ока – кон’юнктивальну меланому.

Нове дослідження виявило дуже схожі генетичні зміни в меланомі кон’юнктиви зі шкірною меланомою, спричиненою ультрафіолетовим випромінюванням. Робота опублікована у журналі Nature Communications.

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Для вивчення генетичного складу меланоми кон'юнктиви дослідники використовували секвенування цілого геному. Вони виявили генетичні зміни подібні до тих, які відбуваються в меланомі шкіри після УФ-випромінювання. Зокрема мутації в генах BRAF та RAS.

Ці висновки доповнюють інше подібне дослідження, яке демонструє, що інший рідкісний тип меланоми ока, яка розвивається в райдужній оболонці (увеальна меланома), теж може бути викликана УФ-випромінюванням.

Ці 2 дослідження свідчать про те, що людям з певними формами раку очей може допомогти лікування проти меланоми шкіри. Вченим лишилось довести, що ці препарати й справді приносять користь пацієнтам з подібними мутаціями.

Наша робота показує важливість заглиблення в основну біологію рідкісних видів раку, яка може визначити нові спеціальні шляхи лікування для людей. У цьому випадку ми виявили мутації рідкісного типу раку очей, на які можна націлити препарати для лікування раку шкіри,

– розповів провідний автор дослідження Річард Маре.

Вчені підкреслили – їхнє дослідження повинне нагадати людям про те, що від ультрафіолетового випромінювання важливо захищати не лише шкіру, а й очі.