Ультразвук лікує психічні розлади: результати експерименту

Ультразвукова стимуляція модулює активність певних областей мозку, які беруть участь у характерній поведінці. Науковці провели доклінічні дослідження на тваринах.

Експерименти на тваринах показали, що терапія ефективна та цілком безпечна. Це важливі дані для майбутньої оцінки її застосування у людини.

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При наявності психічних розладів людина може приписувати будь-якій події неправильний результат. До прикладу, пацієнт може бути переконаний, що успіх важливого для нього дня залежить від кольору шкарпеток чи кількості з'їденого печива напередодні.

Група вчених встановила, що така поведінка залежить від активності бічної префронтальної кори. А скоригувати її роботу може ультразвукова стимуляція. Експерименти проводили на моделях Макак.

Результати експерименту:

Ефективність досягалася стимуляцією тільки бічної префронтальної кори – інші області префронтальної кори головного мозку ніяк не впливали на поведінку тварин.

Після впливу ультразвуку поведінка Макак стала більш винахідливою і менш адаптивною до завдання.

Це відкриває нові можливості для лікування психічних розладів у людини та проведенню клінічних випробувань найближчим часом,

– заявила авторка роботи Ельза Фураньян.

Результати свідчать, що лікування може безпечно і швидко порушити аномальну активність у бічній префронтальній ділянці мозку та покращити поведінку