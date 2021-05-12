Яке обладнання отримала лікарня

У реанімації міської лікарні з'явились нові монітори для відстежування стану пацієнта. Вони зручніші за ті, якими користувалися раніше.

До слова Порушники мають відповісти, – Ляшко обурився через вакцинацію поза чергою

Ба більше, апарати працюють не лише від мережі, але й від батареї, тож дозволяють стежити за станом хворого без перебоїв. Завдяки пристрою можна, наприклад, виміряти артеріальний тиск, а також отримати важливі показники при лікуванні коронавірусу та наслідків від хвороби.



Нове обладнання для хворих в Уманській лікарні / Фото 24 каналу

Разом з ними з'явилося інше обладнання для лікування COVID-19.

Отримали апарат для штучної вентиляції легень, який зараз працює по принципу неінвазивної штучної вентиляції. Також отримали концентратори – 4 штуки. Вони концентрують повітря,

– сказав лікар-анестезіолог Уманської міської лікарні Максим Саленко.



Нові апарати рятують важкохворих / Фото 24 каналу

Що відомо про програму "Солідарність Європейського Союзу заради здоров'я"

Програма "Солідарність Європейського Союзу заради здоров'я" вже більше ніж рік діє в країнах Східної Європи і Кавказу. В Україні обладнанням забезпечили заклади в Києві і 7 регіонах. Міжнародні партнери дбають і про засоби захисту для медиків.

Ще один важливий напрямок – це підтримка медичних працівників у навчанні. Ми навчаємо користуватися киснем, кисневими концентратами та як застосовувати кисневу терапію. За понад рік ми провели тренінги для більше ніж 5 500 медиків. Завдяки волонтерам ЄС доправляє продуктові набори,

– сказав голова представництва ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

Також медиків навчають, як поводитися з вакцинами. А в рамках програми "Ковакс" ЄС забезпечує Україну і препаратами для імунізації. Наразі 480 тисяч доз країна вже отримала.

"Надалі ми очікуємо 950 тисяч доз вакцини Pfizer, і в цілому ми очікуємо 8 мільйон доз в рамках глобальної ініціативи "Ковакс", – заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Заходи ЄС щодо протидії пандемії COVID-19 в Україні

Європейський Союз у різні способи підтримує Україну в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

• По-перше, вони переорієнтували низку програм допомоги, щоб забезпечити потреби країни, пов'язані з COVID-19. З цією метою для України було виділено понад 190 мільйонів євро – найбільший пакет двосторонньої допомоги для регіону Східного сусідства. Ця сума також включає регіональне фінансування, яким Україна користується. Кошти спрямовуються на забезпечення нагальних потреб, зміцнення системи охорони здоров’я, а також на пом'якшення соціально-економічних наслідків пандемії.

"Насамперед гроші спрямовані на те, щоб система охорони здоров'я могла впоратися з викликами. Водночас більшість коштів піде на економічне відновлення країни, зокрема цілеспрямовано до малого та середнього бізнесу, а також на підтримку найбільш вразливих груп населення. ЄС доправляє також продуктові набори в певні регіони України – волонтери розносять пакунки тим, хто найбільше потребує", – зазначила голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

З недавнього часу ЄС також підтримує навчання медичних працівників стосовно поводження з вакцинами та характеристик вакцин у рамках спеціальної регіональної програми щодо підтримки впровадження вакцин, яку реалізує Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

Цікаво Чи можна буде перетинати кордони ЄС без COVID-паспорта

• По-друге, Європейський Союз мобілізував механізм цивільного захисту ЄС для надання Україні обладнання та матеріалів. Зокрема, з Чехії, Данії, Естонії, Польщі та Словаччини було передано автомобілі швидкої медичної допомоги, засоби індивідуального захисту, медичне обладнання, таке як апарати штучної вентиляції легень, та інші матеріали, пов'язані з COVID-19.

• По-третє, ЄС надає Україні надзвичайну макрофінансову допомогу обсягом 1,2 мільярда євро, щоб допомогти їй зменшити негативні економічні наслідки пандемії. Перший транш у розмірі 600 мільйонів євро було надано 9 грудня 2020 року. Кошти сприятимуть підвищенню макрофінансової стабільності в Україні, оскільки країна розподіляє ресурси для реагування на пандемію COVID-19 .

Проєкт "COVID-19: стійкість та розвиток громадянського суспільства" спрямований на підвищення стійкості та розвиток громадянського суспільства в країнах Східного партнерства, а також на пом'якшення поточних та довгострокових наслідків кризи, спричиненої COVID-19. Він підтримує представників організацій громадянського суспільства та незалежних активістів у захисті та наданні необхідної допомоги вразливим верствам населення. Окрім цього, проєкт сприяє поширенню достовірної інформації щодо пандемії.