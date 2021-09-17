Умова, яка допоможе вакцинувати 70% населення України
Джерело:Інтерфакс-Україна
В Україні реально вакцинувати проти COVID-19 понад 70% населення. Втім, для цього сьогодні потрібно зосередитися не на показниках, а на охопленні цільових груп ризику.
Глава Бюро ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт повідомив, що вакцинувати більшість населення України реально, якщо змінити тактику вакцинальної програми.
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Ярно Хабіхт – представник ВООЗ
“Я сподіваюся, що реально можна провакцинувати більше 70%. За результатами опитувань у серпні ми бачимо, що кожен другий українець зацікавлений у тому, щоб вакцинуватися. Але найважливіше – це те, що потрібно вакцинувати літніх людей і тих, хто потрапляє в групу ризику”.
Досвід Європи
За його словами, в європейському регіоні в групі 60+ вже вакциновано понад 70% населення.
Тож, за словами експерта, дуже важливо використовувати такий підхід і орієнтуватися саме на літніх людей, що мають високі ризики інфікування.
Ярно Хабіхт висловив сподівання, що найближчі місяці саме за таким сценарієм і буде рухатись Україна.
До слова, згідно з даними опитування фонду "Демократичні ініціативи", не планують найближчим часом вакцинуватися від коронавірусу 56,5% дорослих українців.
Статистика вакцинації
Джерело: МОЗ
- За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 122 906 людей. Одну дозу отримали 72 201 людина, повністю імунізовані, тобто отримали два щеплення – 50 705 людей.
- Загалом, з початку вакцинальної кампанії імунізовано уже 6 169 886 громадян. Принаймні одну дозу препарату проти коронавірусу отримали 6 169 884 людини. Водночас повністю імунізовані, тобто отримали дві дози – 5 059 771 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
- Загалом в Україні провели 11 229 655 щеплень.