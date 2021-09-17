Умова, яка допоможе вакцинувати 70% населення України

В Україні реально вакцинувати проти COVID-19 понад 70% населення. Втім, для цього сьогодні потрібно зосередитися не на показниках, а на охопленні цільових груп ризику.

Глава Бюро ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт повідомив, що вакцинувати більшість населення України реально, якщо змінити тактику вакцинальної програми.

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Ярно Хабіхт – представник ВООЗ “Я сподіваюся, що реально можна провакцинувати більше 70%. За результатами опитувань у серпні ми бачимо, що кожен другий українець зацікавлений у тому, щоб вакцинуватися. Але найважливіше – це те, що потрібно вакцинувати літніх людей і тих, хто потрапляє в групу ризику”.

Досвід Європи

За його словами, в європейському регіоні в групі 60+ вже вакциновано понад 70% населення.

Тож, за словами експерта, дуже важливо використовувати такий підхід і орієнтуватися саме на літніх людей, що мають високі ризики інфікування.

Ярно Хабіхт висловив сподівання, що найближчі місяці саме за таким сценарієм і буде рухатись Україна.

До слова, згідно з даними опитування фонду "Демократичні ініціативи", не планують найближчим часом вакцинуватися від коронавірусу 56,5% дорослих українців.

Статистика вакцинації

Джерело: МОЗ