Що збільшує ризики захворіти на COVID-19

Дослідження центру аерозолів Брістольського університету показало, що коронавірус швидше передається на короткі відстані, тому фізична дистанція та носіння маски, ймовірно, є найефективнішим засобом запобігання інфекції.

Увага Сезонні вірусні інфекції: як вберегтися від застуди та грипу

Вентиляція, теж дуже важлива, але має менший вплив на заразність коронавірусу.

Як проводили дослідження

Досі припущення вчених про те, як довго вірус "виживає" ґрунтувалися на дослідженнях, які передбачали розпилення вірусу в герметичних посудинах. Проте такі експерименти не точно повторюють те, що відбувається, коли людина кашляє або дихає.

Тепер дослідники розробили апарат, який дозволив їм генерувати будь-яку кількість крихітних частинок, що містять віруси і утримувати їх між двома електричними кільцями від 5 секунд до 20 хвилин, контролюючи температуру, вологість тощо.

Це перший випадок, коли хтось зміг фактично змоделювати, що відбувається з повітрям під час процесу видиху,

– зазначив один із дослідників.

У ході експерименту вчені припустили – через те, вірусні частинки залишають легені відносно вологими та багатими вуглекислим газом, вони швидко втрачають воду та висихають.

Цей фактор порушує здатність вірусу інфікувати клітини людини, але швидкість висихання частинок змінюється залежно від відносної вологості навколишнього повітря.

Розрахунки вчених

Коли цей показник був нижчим за 50%, як от в багатьох офісах – вірус втратив половину своєї інфекційності протягом 10 секунд, після чого спад був повільнішим і стабільнішим.

При вологості 90% – приблизно еквівалентно паровій або душовій – зниження інфекційності було більш поступовим: 52% частинок залишалися заразними через 5 хвилин, а через 20 хвилин – приблизно 10%.

Важливо! Однак температура повітря не впливає на вірусну інфекцію. Це спростовує поширену гіпотезу, що передача вірусу нижча під час теплої погоди.

Це моделювання підкреслює важливість носіння маски в ситуаціях, коли люди не можуть фізично дистанціюватися один від одного.