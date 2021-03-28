Умови, щоб вакцина проти коронавірусу з'явилась в аптеках: пояснення Степанова

Україна зацікавлена у тому, щоб приватні фармакологічні компанії мали можливість завозити вакцини від COVID-19. Водночас комерційного ринку вакцин проти коронавірусу на сьогодні у світі просто не існує.

Чи можна купити вакцину самостійно

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов не проти, аби в українців була можливість купити вакцину проти COVID-19 в аптеці.

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Максим Степанов “Як тільки комерційні компанії привезуть вакцину, то, мабуть, її можна буде купити. МОЗ, навпаки, закликає будь-які фармкомпанії, які працюють на цьому ринку, якщо у вас з’явиться можливість, будь ласка, привозьте, ми її зареєструємо”.

Водночас міністр наголосив, що це можуть бути тільки ті вакцини, які отримали українську реєстрацію.

Максим Степанов пообіцяв, що усі потрібні Держлікслужбі процедури проведуть дуже швидко.

Максим Степанов “І, будь ласка, щоб у нас з'явився ринок. Просто комерційного ринку ще ніде у світі не існує. Це так для ремарки. У жодній країні світу ніякого комерційного ринку немає”.

Коротко про вакцинацію проти COVID-19 в Україні

Попередньо очільник МОЗ визнав, що Україна майже вдвічі відстає від розробленого урядом плану вакцинації.

Серед важливих причин міністр назвав "організаційні моменти" – наприклад, проблеми з пунктами вакцинації. Але є й такі, які Степанову було й "соромно озвучувати", серед них – "не встигли", "не було охочих".

Від учора щеплення проти коронавірусу отримали 4 616 людей.

196 880 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 196 879 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 людина.

Наразі імунізацію населення проводять препаратом CoviShield, тобто AstraZeneca. Першу партію 500 доз препарату Україна отримала 23 лютого, їх вистачить на щеплення проти COVID-19 для 250 тисяч людей. Термін придатності пів мільйона індійських вакцин проти коронавірусу закінчується 23 червня 2021 року.

Втім 25 березня Індія призупинила експорт вакцини проти коронавірусу AstraZeneca, виробленої Індійським інститутом сироватки (Serum Institute of India).

Того ж дня, 25 березня в Україну прибула перша партія (215 тисяч доз) вакцини від китайського виробника Sinovac.

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