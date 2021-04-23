Проводити такі щеплення будуть виключно мобільні бригади. Про такий алгоритм дій розповів головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко під час брифінгу 23 квітня.

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План вакцинації не порушують

Вакцинація в Україні продовжується відповідно до дорожньої карти і тих етапів, які нею визначені.

Водночас реєстрація колективів, яка відбувається, призначена для того, щоб в разі надходження великої кількості доз вакцини, оперативно та ефективно використати всі платформи, передбачені для проведення щеплень.

Зокрема у нас використовуються пункти щеплення і мобільні бригади,

– пояснив Ляшко.

Увага! Наразі на вакцинацію очікує понад 10 тисяч працівників різних компаній. За словами Віктора Ляшка, немає обмежень щодо того, яка це компанія – державна, комунальна чи приватна.

Яким препаратом вакцинуватимуть колективи

Санітарний лікар також уточнив, що поки не може назвати препарату, яким будуть проводити щеплення організованим колективам.

Віктор Ляшко “Будуть щеплювати тією вакциною, яку буде найбільш доречно використати в конкретний період на платформі мобільних бригад”.

За словами заступника міністра, таке рішення не порушує національний план імунізації. Адже в дорожній карті зазначено, що в країні одночасно можуть тривати кілька етапів вакцинації.

Коли ми говоримо про 1, 2 та початок 3 етапу, то ними передбачено вакцинування близько 10 млн осіб. Але є люди, які думають, вагаються, не можуть отримати щеплення в конкретний період,

– додав санлікар.

Тож, Віктор Ляшко наголосив, що таке рішення прийняли для того, щоб вакцина не лежала на складах, а ефективно використовувалась.

Довідка: вчора, 22 квітня у МОЗ повідомили, що колективи, де є понад 50 охочих вакцинуватись, можуть залишити заявку на виїзд мобільної бригади з вакцинації проти COVID-19. Запис можливий за номером телефону 0 800 60 20 19. Компанії мають заздалегідь самостійно організувати підготовку та процес вакцинації.



План вакцинації від коронавірусу / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу