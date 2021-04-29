Умови виписки COVID-пацієнтів: у МОЗ оновили стандарти лікування коронавірусу

У МОЗ оновили правила виписки з лікарні пацієнтів з COVID-19. Відповідні зміни внесли в стандарти лікування хворих на COVID-19.

Перша заступниця міністра охорони здоров’я України Ірина Садов'як під час брифінгу повідомила, що згідно з наказом про внесення змін до стандартів лікування, рішення про виписку приймає особистий лікар "на підставі зменшення клінічних ознак захворювання зі стійкою тенденцією до нормалізації лабораторних показників".

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За словами заступниці, відсутність клініко-лабораторних ознак активного інфекційного процесу визначається методом ПЛР. Якщо активний інфекційний процес відсутній, хворий може бути виписаний додому на самоізоляцію та для продовження лікування лікарем первинної медичної допомоги.

Умови виписки "важких" пацієнтів

Пацієнт, який потребує кисневої підтримки може бути виписаний на амбулаторне лікування за виконання двох вимог одночасно:

Рівень насичення крові киснем (SpO2) має бути більше або дорівнювати 94% при диханні пацієнтом киснем, низький потік повинен бути 3-5 літрів на хвилину.

А також наявним має бути кисневий концентратор, який забезпечує потік до 8 літрів.

Також пацієнту сімейний лікар має пояснити правила використання та обслуговування концентратора.

Тобто якщо пацієнт вже не потребує при певних показниках такої стаціонарної допомоги, але потребує кисневої підтримки, він може бути виписаний додому під спостереження сімейного лікаря і за наявності в лікарській амбулаторії концентратора, який забезпечить йому певну кисневу підтримку в домашніх умовах,

– пояснила Садов'як.

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