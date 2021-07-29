Дані про симптоми коронавірусу взяли від 2278 щеплених британців, які отримали позитивний результат на Covid-19 і зареєстрували ознаки хвороби у додатку ZOE Symptom Tracker.

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Проаналізовану інформацію експерти порівняли з даними про вакцинованих людей з негативним тестом і невакцинованими дорослими з позитивним результатом.

Нехарактерний для вірусу симптом

За словами експертів, чхання не є поширеним симптомом вірусу і скоріше пов’язаний із застудою чи алергією. Водночас вони заявили, що люди, які були вакциновані, а потім захворіли на Covid-19, з більшою ймовірністю повідомляли про чхання як про симптом, ніж ті, у кого не було щеплення. Однак спеціалісти не розкривають, чи ці дані відносяться до британців з подвійним уколом, чи до людей, які мають лише одну дозу.

Часте чхання може бути потенційною ознакою того, що у вакцинованої людини є Covid-19. Тому потрібно пройти тест і самоізолюватись, щоб захистити своїх друзів, родину і колег,

– зазначили вони.

Оскільки чхання сильно сприяє поширенню вірусу, вони рекомендують вживати заходи, щоб звести до мінімуму загрозу розповсюдження. Рецепт простий і вже відомий усім:

під час чхання прикриватися серветкою обо згином ліктя;

не торкатися очей, носа і рота, поки не помиєте руки.

4 основні симптоми Covid-19 серед вакцинованих

Експерти також виділи 4 ключові симптоми, які проявляються у вакцинованих британців. Серед них:

Чхання;

Головний біль;

Нежить;

Хворе горло.

Зверніть увагу! Ґрунтовне дослідження британських вчених свідчить про те, що коронавірус може мати понад 200 різноманітних симптомів. Включно з галюцинаціями та втратами пам'яті.