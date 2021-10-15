Унікальний випадок: британка зменшила пухлину на 76% за допомогою масла канабісу

Вчені описали унікальний випадок самолікування раку легенів – жінка з Британії домоглася регресії пухлини вживаючи лише масло з канабісу. Вона відмовилась від усіх традиційних методів лікування та щодня палила цигарки.

Поки що вчені не беруться стверджувати, що регресія пухлини точно викликана споживанням масла канабісу. Але випадок справді унікальний – пухлина в легенях значно зменшилась без медичного втручання, поки пацієнтка щодня курила цигарки.

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У 2018 році 80-річній жінці з Великої Британії діагностували недрібноклітинний рак легенів і хронічну обструктивну хворобу легенів. Тоді середній діаметр пухлини становив 41 міліметр.

Дізнавшись про побічні ефекти променевої терапії, пацієнтка відмовилася від будь-яких традиційних втручань. Лікарі продовжували регулярно оглядати її, аби оцінити прогресування хвороби. Але, на подив медиків, вже у 2019 році пухлина, яка мала б продовжувати зростати без належного лікування, почала зменшуватися.

Як лікувалась жінка

Пацієнтка повідомила, що вживала лише масло канабідіолу – по 0,5 мілілітрів двічі або тричі на день. У складі масла були такі інгредієнти:

дельта-9-тетрагідроканабінол – 19,5%,

канабідіол – 20%,

тетрагідроканабідіолова кислота – 24%.

Єдиним побічним ефектом виявився знижений апетит.

На лютий поточного року пухлина скоротилася до 10 міліметрів, тобто на 76%.

Протягом всього періоду жінка дотримувалась здорового способу життя та дієти, але звичку курити вона так і не кинула. Дотепер пацієнтка викурює приблизно по 70 пачок сигарет щороку. Окрім раку і ХОЗЛ, в її анамнезі є остеоартроз і гіпертонія.

Для того, щоб встановити точний зв'язок, необхідне наукове підтвердження

Науковці поки що не поспішають казати, що регресію пухлини точно викликало масло канабісу. Для того, аби підтвердити взаємозв'язок, необхідно провести відповідні дослідження. Але вчені зауважили, що цей випадок свідчить про те, що необхідно продовжувати вивчення канабіноїдів як потенційний спосіб лікування раку.