Уникнення важких форм COVID-19: лікарка назвала пріоритети вакцинації

В Україні 24 лютого розпочалась вакцинація проти COVID-19, для отримання колективного імунітету цю кампанію потрібно продовжувати. Щеплення проти вірусу – важливе, однак кількість доз препарату має бути відповідною.

Якщо після використання 500 тисяч доз препарату CoviShield вакцинацію припинять, то необхідного загального імунітету в країні може не бути. Про це розповіла лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська.

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Зі 100 людей, які будуть вакциновані, імунітет буде вироблений у 66 осіб – у випадку, якщо мовиться про ефективність відповідної вакцини у 63% після першої дози, зауважила лікарка.

За її словами, така ефективність призведе до того, що навіть якщо людина після вакцинації захворіє, то хвороба буде протікати у легкій або середній формі важкості.

У такому випадку вакцинація запобігає виникненню важких форм та смерті від COVID-19. Тому треба ставити на терези можливості розвитку важких форм захворювання і вирішувати на користь вакцинації,

– сказала Мухарська.

Як вакцинуватимуть тих, хто перехворів

Водночас епідеміологиня розповіла, що у питанні вакцинації осіб, які перехворіли на коронавірус, ситуація має бути виписана в інструкції до вакцини.

"Якщо буде написано, що можна вакцинувати людей, які перехворіли – тоді так робити можна. Оскільки відповідальність лежить на лікарях, які безпосередньо робитимуть щеплення, тож вони мають діяти згідно з інструкцією", – пояснила Людмила Мухарська.

Що відомо про вакцину CoviShield

CoviShield або Oxford-AstraZeneca виробляє Інститут сироватки Індії – Serum Institute of India.

Препарат розробила британсько-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом.

AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом. Вакцина стимулює імунну систему виробляти антитіла і налаштовує її для атаки збудника вірусу.