Спроби знизити ризик зараження коронавірусів в барах і пабах не ефективні в реальному житті.

У новому дослідженні вчені вперше оцінили, як в реальному житті працюють заходи профілактики коронавірусної інфекції в барах.

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Як відбувалося дослідження

Під час локдауну в Шотландії, до повторного відкриття барів, вчені провели ряд інтерв'ю з власниками. Опитані висловили готовність слідувати урядовим рекомендаціям з профілактики. Водночас вони відзначили, що це буде пов'язане з фінансовим навантаженням, а також може призвести погане враження на відвідувачів, які можуть погано або слабо реагувати на нові заходи. Під виглядом відвідувачів вчені провели інспекцію закладів.

Заходи профілактики (позначки для розташування відвідувачів, антисептики й інші) дійсно були введені практично у всіх з них, однак використовувалися далеко не завжди.

Які порушення зафіксувало дослідження

У ряді барів персонал неправильно використовував маски або знімав їх при спілкуванні.

деякі з них були переповнені;

столи могли стояти ближче, ніж на відстані в один метр;

періодично порушувалися вимоги щодо пересування відвідувачів;

менше половини закладів відреагували на вимогу обслуговування тільки за столами: за барною стійкою тривало хаотичний рух людей;

контроль кількості людей, які одномоментно відвідують туалет, проводився в меншій частині барів;

безліч окремих епізодів, які супроводжувалися високим ризиком передачі інфекції, було зафіксовано у всіх барах: спів, крики, перемішування відвідувачів з різних столів, пересування по бару без дистанціювання, спільне фотографування, обійми.

У багатьох з цих дій брав участь персонал закладів. Автори дослідження відзначають, що масовість таких порушень заходів профілактики говорить про високий ризик зараження. Лише один раз вчені виявили, що працівники бару наполегливо просили клієнтів не співати та не кричати.