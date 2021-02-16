Уникнути зараження коронавірусом в барі майже неможливо: дослідження

Джерело:JSAD
Спроби знизити ризик зараження коронавірусів в барах і пабах не ефективні в реальному житті.
У новому дослідженні вчені вперше оцінили, як в реальному житті працюють заходи профілактики коронавірусної інфекції в барах.
Також на тему: Британські паби через пандемію вилили 50 мільйонів літрів пива: скільки вони втратили
Під час локдауну в Шотландії, до повторного відкриття барів, вчені провели ряд інтерв'ю з власниками. Опитані висловили готовність слідувати урядовим рекомендаціям з профілактики. Водночас вони відзначили, що це буде пов'язане з фінансовим навантаженням, а також може призвести погане враження на відвідувачів, які можуть погано або слабо реагувати на нові заходи. Під виглядом відвідувачів вчені провели інспекцію закладів.
Заходи профілактики (позначки для розташування відвідувачів, антисептики й інші) дійсно були введені практично у всіх з них, однак використовувалися далеко не завжди.
У ряді барів персонал неправильно використовував маски або знімав їх при спілкуванні.
У багатьох з цих дій брав участь персонал закладів. Автори дослідження відзначають, що масовість таких порушень заходів профілактики говорить про високий ризик зараження. Лише один раз вчені виявили, що працівники бару наполегливо просили клієнтів не співати та не кричати.