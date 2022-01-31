Розробка належить науковцям з Університету штату Джорджія. Засіб простий у зберіганні, а доставка препарату через ніс дозволять запускати місцеві імунні реакції на слизових оболонках дихальних шляхів, запобігаючи поширенню вірусу в точці входу.

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Як працює спрей-вакцина

Вакцина містить наночастинки PEI-HA/CpG у форматі спрею, яка одночасно несе антигени (гемаглютинін), які викликають імунну відповідь в організмі.

Також там є ад'юванти, які його посилюють.

Ця комбінація забезпечувала надійний перехресний захист та клітинний імунітет. Вчені вже провели експерименти на моделях мишей. Вони показали, що вакцина може захищати від різних штамів вірусу впродовж 6 місяців.

Чому вирішили зробити вакцину у вигляді спрею

Вчені пояснили, що на відміну від традиційних вакцин, які запускають вузькі імунні реакції, спрей-вакцини покращують місцеві імунні реакції слизових оболонок, запобігаючи поширенню вірусу в точці входу в організм.

Окрім цього, під час розробки використовувалося націлювання на ніжку білка гемаглютиніну, який консервативніший і рідше піддається мутаціям.

Під час експериментів на мишах не зафіксували жодних побічних ефектів. Але перед клінічними дослідженнями розробники додатково перевірять безпеку вакцини.