Дев'ять уроків вакцинації у пандемію: що люди мають вивчити на майбутнє

Неймовірна гонитва за вакцинами від коронавірусу нагадувала космічні перегони. Як і тоді, прийшов успіх. Трохи більше ніж через пів року після схвалення перших з них, вже було введено 3 млрд доз по всій планеті.

Але світу неймовірно пощастило: забагато всього пішло правильно, щоб закінчити цю пандемію, пише STAT News.

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Звісно, було не без проблем і провалів (Sanofi, Merck, CureVac – 24). Постачання щеплень у менш розвинені країни все ще дуже повільне і це раз пораз викликає скандали. Там, де вакцини доступні, життя потроху повертається до норми. Видання STAT вирішило зібрати гарні рішення на шляху до вакцинації та ті, які не спрацювали. Це вилилося у 9 уроків для наступної пандемії.

Урок перший: базові наукові інвестиції ведуть до результату

11 січня 2020 року послідовність геному нового коронавірусу SARS-CoV-2 опублікували на ресурсі Genbank, міжнародному "геномному банку". Їм можуть користуватись вчені з усього світу. Через 11 місяців та один день, Британія почала вакцинацію за допомогою вакцини від Pfizer-BionTech. Випробування показали 95% ефективність.

Далі були Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. Прорив був історичним. "Ніхто не очікував, що все буде готове у 2020 році. Я маю на увазі, думати про це було смішно. А мати кілька варіантів за один повний рік – було загалом достатньо неймовірним досягненням", – сказав Джон Мур, імунолог у медичному коледжі Вейлл Корнелл.

Але це не було дивом чи випадком, вчені вже мали досвід протистояння епідемії коронавірусу. Спалах "атипової пневмонії" (вона ж SARS – 24) у 2002-2003 роках дав багато матеріалу вченим. Пізніше, на Близькому Сході на людей з верблюдів "зістрибнув" коронавірус MERS.

Як виглядає білковий шип коронавірусу / Графіка Boston Children's Hospital

Коли в Китаї з Уханю почав поширюватись SARS-CoV-2, дослідники зосередили свою увагу лише на так званому S-білку (білок на шипі вірусу, за допомогою якого вірус проникає в клітини – 24). Саме він став мішенню вакцин, а решта – вже історія. Уряди США та Європи максимально фінансували розробку щеплень.

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"Без підтримки федерального уряду для клінічних досліджень, додаткових закупівель вакцини, ми б ніколи так швидко не перейшли до фази 3. А після цього, виробники зобов'язалися почати широкомасштабне виробництво", – пояснила Анна Дурбін, дослідниця вакцин у Школі громадського здоров'я Джона Хопкінса.

Урок другий: надлишково це нормально

Розробка вакцин це доволі важкий бізнес та праця. Історично, більше проєктів зазнають краху, ніж успіху. В США почали операцію Warp Speed ("Варп-швидкість" з фантастичних фільмів, більше швидкості світла – 24). Державну допомогу розподілили між кількома компаніями та стали чекати.

Warp Speed підтримували пару з кожного типу, щоб одна точно пройшла до випробування. "Кілька ставок на кожну вакцину...Це було важливо", – визнає Брюс Геллін, керівник глобальної стратегії охорони здоров'я у Фонді Рокфеллера. Що важливо – ця програма геть не цікавилася інактивованими вакцинами старої школи.

Такі, наприклад, робили в Китаї. Але дослідження показали, що вони показують гіршу імунну відповідь. В результаті, були обрані дві вакцини мРНК, дві векторні та дві – білкові. П'ять з шести ідей стали вакцинами насправді.

Урок третій: мРНК вакцини – ще не все

Технологія матричної або інформаційної РНК не нова, її вивчали протягом 30 років чи навіть більше.

Проблема в тому, що вона довго не була нікому потрібна. І лише з настанням XXI століття, а надто епідемій коронавірусу, вона знайшла своє застосування у двох найкращих вакцинах від COVID-19 – Comirnaty (Pfizer) та Moderna.

Виробляти їх теж можна швидше ніж інші. Не було зрозуміло, чи вони будуть потужнішими за аналоги (а вони такими є – 24).

Ще п'ять років тому мРНК так швидко не взяли б на озброєння,

– сказав Джон Маскола, який очолює Центр досліджень вакцин при Національному Інституті алергії та інфекційних хвороб.

Саме визнання ключової ролі мРНК – одне з найбільших досягнень в період пандемії.

"Через 5-10 років ми будемо дивитись назад і пробувати знайти "позитивну сторону" пандемії. Я думаю, нею буде можливість для РНК показати весь свій потенціал для імунізації", – сказав Алі Ельебеді, професор патології та імунології у медичній школі Університету Вашингтону.

На шляху створення вакцин іноді бувають гучні провали/ Фото JUVE Patent

Втім, навіть з цими ідеальними агентами не завжди все добре. CureVac – німецька мРНК-вакцина, яка провалила замір ефективності на третій клінічній фазі, показавши лише 48%. Це менше встановленого порогу у 50%, щоб отримати затвердження регулятору.

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Наразі незрозуміло, чому саме це сталося, але скоріш за все була інша технологія на відміну від Pfizer та Moderna. Тобто не кожна РНК-вакцина працює. А дехто просто тримається за старі, хоч і менш ефективні технології. Світ потребує різноманіття у вакцинах, ліках, хворобах та вірусах, упевнені вчені.

Урок четвертий: коли одна вакцина виграє, іншим стає складніше

Коли вакцина від Pfizer отримала екстрене схвалення FDA (Food and Drugs Administration – 24) у грудні 2020, постало складне питання для всіх інших: як утримувати волонтерів на сліпих випробуваннях, де їм могли призначити плацебо?

Бо вони могли піти отримати готову вакцину. "Раптом виникли питання, з якими ми не стикалися уже давно і які треба було передбачити", – визнала Крістін Грейді, керівниця відділу біоетики в Національних Інститутах здоров'я США.

Спочатку, постачання Pfizer було мізерним і багато з тих, хто проходив тести для інших виробників, не міг отримати дози. Але далі підтягнулася Moderna і запаси зросли. Це стало стимулом для людей відмовлятися від участі у випробуваннях. FDA у відповідь придумало "кросовер": хто отримував плацебо, згодом мав перший укол і навпаки.

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Але більшість компаній сприйняли ідею як занадто дорогу та складну та відкинули її. Єдиними, хто зголосився, були Novavax, але вони на кілька місяців відставали від конкурентів, тож не мали вибору. Навіть в цих умовах, 5000 людей пішли. Врешті-решт, їхня вакцина захищає на 90%, але конкуренція вже неймовірна.

Урок п'ятий: без досвіду виникають проблеми

Коли дослідники з Оксфорду об'єдналися з виробниками ліків з AstraZeneca, щоб розробляти дешеву та доступну вакцину для світу, піднялося кілька брів. Вчені хотіли зробити так, щоб їхню вакцину кололи у всьому світі. От тільки AZ були недостатньо досвідчені у цій царині. А надто, коли доходить до тестів на людях та третьої клінічної фази.

Проблеми AstraZeneca Вона має отримати дані, які переконають регуляторні органи, що вакцина безпечна та ефективна. Деякі невдалі рішення з боку Оксфорду завели їх в глухому куті: як використовувати речовину, було незрозуміло. На випробуваннях були люди, старші 65-років, яким вакцини найбільш потрібні. Але дані з досліджень людям з Оксфорду було складно пояснити та з чимось порівняти.

А дехто втрапляє у серйозні скандали/ Фото France 24

Європейська Медична Агенція навіть зазначила, що "якби виробник був більше залучений, було б більше інформації". AstraZeneca – це точно кейс для Школи бізнесу в Гарварді", – сказало STAT анонімне джерело. Не тільки вони провалились.

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Урок шостий: вакцини це не щеплення

Merck спробували два підходи й програли. Sanofi вивели "двох коней" на перегони, але були змушені переробляти фазу 2 через дорогу помилку. GSK, визнані гравці ринку, навіть не пробували щось розробити й увійшли у партнерство з Sanofi і пізніше почали працювати з CureVac над мРНК вакциною другого покоління.

Адміністрація Трампа щедро фінансувала Warp Speed, але не знала, що робити на "останній милі", коли вакцини доходять до пунктів призначення. Спочатку ця відсутність фінансування призвела до хаосу.

"Коли ви тільки починаєте виробляти вакцину, ви маєте думати, як закінчити вакцинацію. У цьому є великий урок, але його зрозуміли лише з часом, – пояснив Брюс Геллін. – А до того були "Голодні Ігри" зі спробами її забронювати". Попит на вакцини відразу перевершив пропозицію і спочатку це цілком нормально.

Багато зусиль було вкладено у розробку плану і хто має бути першим у ньому. Навіть була створена експертна група для розробки справедливого розподілу. Власні ідеї висунули й Консультативний комітет з практики імунізації. Обидва документи наголошували, що спочатку треба вакцинувати всіх важливих працівників на передовій боротьби з коронакризою.

Проблема пріоритету Але окрім медиків, яких, зрозуміло, вакцинують на роботі, питання "хто є важливим співробітником?" – непросте. Звісно, клініки не могли перевіряти людей на чесність, коли вони приходили й заявляли про це. Багато де це працювало лише на "системою честі людей". Але багато штатів просто ігнорувало всі плани.

Урок сьомий: пакування та контроль вкрай важливі

Вакцина від Pfizer – одночасно диво та прокляття. Вона на 95% ефективна (проти оригінального варіанту та Альфи – 24), але вимагає надзвичайно холодного зберігання. Офіси лікарів та аптеки не могли такого забезпечити, а їх планували залучити для поширення імунізації населення.

А компанія ще й зробила ситуацію гіршою: мінімальне замовлення складало понад 1000 доз. Це було добре для них, але обмежувало коло використання. Вакцини перевозилися у запакованих холодних контейнерах, які можна було відкривати двічі на день. Вивести щеплення на ринок було складно, а пакування від Pfizer робило ситуацію ще більш непростою.

Доставлення та зберігання вакцин теж можуть викликати проблеми / Фото NPR

"Вона дуже обмежила постачальників, які могли використати вакцину. Планувальники вакцинації перебували у постійному серйозному стресі через цей виклик. Також, час був витрачений, який міг піти на покращення купи інших менших проблем", – розповіла Клер Ханнан, виконавча директорка Асоціації менеджерів з імунізації.

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Одночасно з випуском вакцин, почався контроль їхніх побічних ефектів. На клінічних випробуваннях все добре, але погані сигнали могли з'явитися після імунізації мільйонів людей. Регулятори створили групу у месенджері WhatsApp для обміну інформацією про потенційно несприятливі події. Якщо хтось один помітить проблему, він інформує всіх інших.

Система працювала добре, сказали в EMA (медична агенція Європи – 24) та Health Canada під час онлайн-конференції у червні 2021 року. Її організувала канадський інноваційний центр MaRS.

Урок восьмий: вагітні та годуючі жінки знову залишені в безвиході

Коли вакцини тільки розробляють, їх спочатку регулярно тестують на здорових дорослих. Поступово переходячи до більш вразливих демогруп. Вагітні жінки та годуючі немовлят жінки зазвичай останні у цьому списку. Так робиться з бажання захистити, але залишає по собі загадку.

Якщо вони не включені у тести, як вони знатимуть, що вакцина безпечна?

Рут Керрон та її колеги з Центру Джона Хопкінса з перших днів пандемії казали, що вагітні та годуючі жінки не мають бути залишені на узбіччі. Але сталося саме це. Виробники вакцин, звісно що, обіцяли робити критично важливі досліди на тваринах.

Вони називаються, скорочено, DART (токсикологія розвитку та репродукції – 24) і обов'язкові перед стартом тестування на вагітних людях. Втім, їх робили дуже повільно. І цьому, вважає Керрон, не було виправдання на фоні чималого фінансування з боку уряду США.

"Ресурси були незкінченними. Тому ніхто не міг сказати: о, ми не можемо робити DART так рано, бо це дуже дорого", – каже Рут. Ситуація призвела до нестачі даних по тих, хто чекає на дитину. Ця категорія американців – та їхні лікарі – були змушені самі вирішувати, чи хочуть вони вакцинуватися.

Безпека вакцин для вагітних – ще відкрите питання -/ Фото News Medical

Проблема настільки стабільна, що може бути потрібне втручання уряду. Наприклад, щоб він зв'язав раннє тестування вакцин та вагітних разом.

Урок дев'ятий: вакцинна нерівність вже добре закріпилася у світі

Сполучені Штати наразі мають більше вакцин, ніж людей, охочих вакцинуватись. Майже 78% американців, старших 65 років вже повністю вакциновані, а від 12 років – 54%. Канада, Британія та інші держави з великим доходом, мають великі та зростаючі показники. Тим часом багато менш заможних країн не можуть вакцинувати й 1% людей.

Що з цим робити? Про це говорили багато, але дій було замало. Урок, який засвоять багато країн – коли справа стосується пандемії, національні інтереси переважають над глобальною солідарністю. Генсек ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус регулярно благає розвинуті країни, які мають залишки вакцин, поділитися ними з іншими.

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"Потрібна більш розгалужена система виробництва вакцин у світі. Особливо у країнах з низьким рівнем доходу. Не тільки будівлі, а й досвід в оцінці безпеки та ефективності", – написала STAT Анна Дурбін з Центру Хопкінса. Якби там можна було їх виробляти, вони б забезпечили себе. У науку про вакцини та самі щеплення треба продовжувати інвестувати, додала дослідниця.