Уперше зіткнувшись з інконтиненцією, людина відчуває ніяковість і сором. Нетримання сечі – тема, яку ми воліємо не обговорювати. Тому часто важливі запитання залишаються без відповідей.

Тим часом кожна четверта жінка й кожний восьмий чоловік страждають від нетримання сечі на різних етапах життя.

До теми Що робити активним людям, які мають проблему нетримання сечі

Ми безпідставно вважаємо, що до інконтиненції схильні лише літні люди. Найімовірніше, цей міф породила стійка асоціація нетримання сечі зі старінням організму.

Але насправді з цією проблемою стикається багато молодих людей незалежно від статі. Епізодичне нетримання сечі може спричинити навіть звичайна застуда. Важливо розуміти: у цій проблемі немає нічого непристойного. Ваше завдання – спокійно розібратися в її причинах і впоратися з наслідками.

Надворі XXI століття! Нетримання сечі не означає, що вам доведеться запастися пелюшками та підгузками й залягти в ліжку, відмовившись від усіх радощів життя. Дяка прогресу, вибір урологічної продукції досить великий. Ми розповімо, чим вона відрізняється від звичайних гігієнічних засобів і навіть порадимо, яку краще обрати.

Що відрізняє урологічну продукцію від решти засобів особистої гігієни

Урологічна продукція стає у пригоді при хворобах чи порушеннях сечовидільної системи. Тобто розрахована лише на сечу й з іншими рідинами не справляється.

Візьмімо, наприклад, звичайні засоби гігієни: прокладки чи підгузки. Перші використовуються для збору менструальної крові, щоб вона не потрапила на спідню білизну й не просочилась на одяг. Тобто при нетриманні сечі це взагалі не варіант. Навіть якщо сеча виділяється у вас у малій кількості, більшість звичайних прокладок не здатна швидко і надійно її поглинути.

Підгузки ж слугують для збору сечі та калу. Звісно, у випадку з калом цей засіб виступає радше як бар’єр, адже після дефекації необхідне підмивання. До того ж підгузки досить об’ємні. Тому окрім дітей їх зазвичай використовують лежачі хворі або люди з обмеженою мобільністю. Підгузки мають кращий захист від протікань в горизонтальному положенні, ніж трусики чи урологічні прокладки.

Останні теж чудово поглинають сечу у випадку її нетримання та нейтралізують запах. Але призначені вони для людей, які ведуть активний спосіб життя.

Урологічні прокладки чи одноразові трусики: що обрати

Урологічні прокладки призначені для людей з легким та середнім нетриманням сечі й кріпляться до внутрішньої частини спідньої білизни. Якщо чоловіки вважають, що цей варіант не для них, – вони помиляються. Адже існують спеціальні урологічні прокладки, розраховані саме на чоловіків.



Жіночі (зліва) та чоловічі (справа) урологічні прокладки / Фото Seni

Одноразові трусики можуть використовувати люди із середнім і навіть важким нетриманням сечі. Це чудова альтернатива звичайним підгузкам, яка забезпечує надійний захист. Вони менше помітні під одягом і їх можна легко зняти, розірвавши бокові шви.



Одноразові трусики / Seni

Обидва варіанти – і прокладки, і трусики – чудово підходять для активного способу життя. У них можна працювати, подорожувати, бігати на побачення, займатися спортом – усе те, що часто бояться робити люди з інконтиненцією.

Якщо у вас чи в близької вам людини, якій знадобився спеціальний гігієнічний засіб, середнє нетримання сечі, можна використовувати як прокладки, так і трусики – що зручніше в конкретному випадку.

Різноманіття доступних поглинаючих виробів сьогодні вражає. До речі, урологічні прокладки випускаються в індивідуальній упаковці, тож дуже зручно покласти кілька штук до сумочки чи валізи.

Перегляньте пропозицію поглинаючих виробів Seni – вони дадуть вам змогу вести повноцінне життя, не переймаючись за протікання й неприємний запах.

Радійте життю й будьте здорові!