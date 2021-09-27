Про це мовилось на селекторній нараді у президента, де обговорили протидію пандемії коронавірусу.

До теми СБУ заблокувала масштабну схему з підробки COVID-сертифікатів

Агенції, які підроблятимуть сертифікати, каратимуть

Уряду дали завдання контролювати виконання заходів іноземцями та українцями, які повертаються з-за кордону. Особливий моніторинг буде за медзакладами, які видають сертифікати про вакцинацію.

Також каратимуть туристичні агенції, які сприяють підробленню сертифікатів та результатів тестів.

Зверніть увагу! За 2 тижні всі міністерства та центральні органи мають відзвітуватись про перебіг вакцинації серед співробітників. Бажаний показник – 70% вакцинованих двома дозами.

Зеленському доповіли про темпи вакцинації

Зеленському відзвітували, що в Міноборони щепили двома дозами вже 84% співробітників, у МВС – 68%. Таких самих або й вищих показників хочуть досягнути і серед педагогів

Педагоги активно вакцинуються. Вже понад 70% працівників закладів освіти отримали щеплення,

– зазначив прем'єр Денис Шмигаль.

Тим часом За місяць прикордонники виявили понад 500 недійсних COVID-сертифікатів

Яка ситуація з коронавірусом в Україні: