Уряд має всерйоз взятися за боротьбу з підробкою COVID-сертифікатів: завдання від президента
Джерело:Офіс Президента
Кабмін має запропонувати комплекс заходів для боротьби з фальсифікацією ПЛР-тестів та COVID-сертифікатів. Головних лікарів медзакладів, в яких виявили порушення, притягуватимуть до відповідальності.
Про це мовилось на селекторній нараді у президента, де обговорили протидію пандемії коронавірусу.
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Агенції, які підроблятимуть сертифікати, каратимуть
Уряду дали завдання контролювати виконання заходів іноземцями та українцями, які повертаються з-за кордону. Особливий моніторинг буде за медзакладами, які видають сертифікати про вакцинацію.
Також каратимуть туристичні агенції, які сприяють підробленню сертифікатів та результатів тестів.Зверніть увагу! За 2 тижні всі міністерства та центральні органи мають відзвітуватись про перебіг вакцинації серед співробітників. Бажаний показник – 70% вакцинованих двома дозами.
Зеленському доповіли про темпи вакцинації
Зеленському відзвітували, що в Міноборони щепили двома дозами вже 84% співробітників, у МВС – 68%. Таких самих або й вищих показників хочуть досягнути і серед педагогів
Педагоги активно вакцинуються. Вже понад 70% працівників закладів освіти отримали щеплення,
– зазначив прем'єр Денис Шмигаль.
Тим часом За місяць прикордонники виявили понад 500 недійсних COVID-сертифікатів
Яка ситуація з коронавірусом в Україні:
- В Україні нараз 94 540 активних хворих.
- У медзакладах 16 706 ліжок зайняті хворими на коронавірус.
- Лише 3% з них – вакциновані громадяни.
- Для хворих на COVID-19 передбачили 90 тисяч ліжок, з них 45 тисяч – готові.
- Станом на 27 вересня в Україні щеплено 6 мільйонів 781 тисяча осіб, з них 5 мільйонів 458 тисяч отримали дві дози.