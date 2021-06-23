Про такі можливі кроки розповів глава МОЗ Віктор Ляшко. Особливість штаму Delta у тому, що він дуже швидко поширюється і має набагато вищий рівень госпіталізації.

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Цей штам призводить до швидкого заповнення лікарень

Це призводить до того, що досить швидко заповнюються лікарні, зокрема, ми бачимо це в Росії,

– зауважив Ляшко.

За словами глави МОЗ, поки що нема інформації про те, що штам Delta уже зафіксований на території України.

Через цей штам можуть скликати РНБО

Зазначимо, що раніше повідомляли, що через поширення "індійського штаму" навіть збереться на засідання РНБО. Ймовірно, члени Ради нацбезпеки та оборони можуть навіть розглянути посилення карантину. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

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