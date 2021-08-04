Віктор Ляшко

“Впевнений, що це правильний крок, адже діджиталізація галузі охорони здоров’я є і буде пріоритетом. Пацієнти повинні мати зручні сервіси на кшталт ковідного сертифікату чи електронного кабінету пацієнта. А нам для цього треба налагодити роботу ЕСОЗ (ту саму електронну систему охорони здоров’я, яка пов’язує всю інформацію та дозволяє не носити паперові картки з лікарні в лікарню)”.