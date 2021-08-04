Уряд оголосив новий конкурс на посаду голови НСЗУ
Джерело:Віктор Ляшко
Нині, 4 серпня, Уряд оголосив повторний конкурс на посаду голови НСЗУ. Окрім цього, кабмін підтримав прохання Віктора Ляшка ввести до штату НСЗУ посаду ще одного заступника,
Нещодавно у МОЗ назвали переможців на заступників голови НСЗУ, які нині проходять випробувальний термін. Залишилось лише обрати гідного очільника НСЗУ.
До теми Ляшко визначився з кандидатурами на посаду заступників голови НСЗУ
Зауважимо, що глава Національної служби здоров'я України – важлива посада, оскільки це відомство фінансує всю медичну систему. Річний бюджет відомства становить понад 120 мільярдів гривень.Документи на проходження конкурсу прийматимуться винятково через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням: career.gov.ua.
Віктор Ляшко
“Розглядатиму кандитатів неупереджено та виключно за їх професійними якостями. Хочу бачити керівника, який "житиме" медичною реформою, програмою медичних гарантій та бажанням розвивати систему. Також Уряд підтримав моє прохання ввести до штату НСЗУ посаду ще одного заступника, який буде прицільно опікуватись питаннями цифрової трансформації та розвитку”.
Тож найближчим часом в Уряді планують оголосити конкурс на ще одного заступника голови НСЗУ.
Віктор Ляшко
“Впевнений, що це правильний крок, адже діджиталізація галузі охорони здоров’я є і буде пріоритетом. Пацієнти повинні мати зручні сервіси на кшталт ковідного сертифікату чи електронного кабінету пацієнта. А нам для цього треба налагодити роботу ЕСОЗ (ту саму електронну систему охорони здоров’я, яка пов’язує всю інформацію та дозволяє не носити паперові картки з лікарні в лікарню)”.
Чому НСЗУ досі без очільника
- Попередній очільник МОЗ Максим Степанов майже рік намагався "просунути" на посаду очільника НСЗУ "свою людину". Спершу він хотів поставити його без проведення конкурсу, але це привернуло увагу громадськості. Тож у травні він оголосив конкурс. Той проводився непрозоро, тож відомство так і не отримало нового лідера.
- Коли посаду міністра охорони здоров'я очолив Віктор Ляшко, на початку липня провели новий конкурс.
- Тодішній в.о. голови НСЗУ Андрій Віленський відмовився від участі, посилаючись на купу справ у відомстві, які потрібно вирішити.
- Тоді залишилися 2 кандидати на посаду: Тетяна Бойко та Вадим Арістов. Але у МОЗ не змогли визначитись з переможцем. У відомстві заявили, що Бойко та Арістову "було б складно та зарано" керувати НСЗУ.
- Тим часом Андрій віленський написав заяву про свою відставку, рекомендувавши призначити на його місце свого заступника. Так і сталося. Поки що НСЗУ тимчасово очолює Дмитро Самофалов, професійні компетенції якого "викликають сумніви" у багатьох журналістів.