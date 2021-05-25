У пресслужбі Мінфіну пояснили, що на позачерговому засіданні уряду прийнято постанову про затвердження Порядку розподілу бюджетних призначень на заходи, пов'язані з вакцинацією населення і запобігання поширенню хвороби COVID-19.

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Так, обсяг фінансування за відповідною бюджетною програмою становить 3 мільярди гривень.

У проєкті пропонується визначити Порядок розподілу бюджетних призначень, передбачених у держбюджеті на 2021 рік, на заходи, пов'язані з вакцинацією населення, і запобігання поширенню коронавірусу.

Відповідно до зазначеного Порядку визначається механізм подання звернень про:

розподіл бюджетних призначень,

відповідальність головних розпорядників за цільове та ефективне використання бюджетних коштів,

проведення моніторингу інформації про використання цих коштів та подання відповідних матеріалів уряду та Комітету Верховної Ради з питань бюджету тощо.

Вакцинація в Україні: коротко

Додамо, за минулу добу, 24 травня, в Україні 14 056 людей отримали щеплення проти COVID-19. У МОЗ України повідомили, що одну дозу отримали 3 618 людей, повністю імунізовані – 10 438 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 981 972 особи, з них отримали 1 дозу – 981 970 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 86 225 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 068 195 щеплень.