Новий перелік ліків проти коронавірусу

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду. За його словами, коли препарати починають продавати, виробники зазвичай уже мають домовленості щодо постачання ліків до інших країн, що зумовлює певний дефіцит.

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Денис Шмигаль “Нове рішення дозволить оперативно взаємодіяти та вести переговори зі світовими виробниками щодо постачання лікарських засобів з високою ефективністю і які перебувають на фінальних стадіях досліджень”

Раніше МОЗ повідомило, що в Україні розпочинають клінічні випробування таблеток проти коронавірусу від компаній Pfizer і Merck. Їх тестуватимуть на базі студентської лікарні в Харкові.

Американська компанія Pfizer домовилась, що інші фармацевтичні підприємства вироблятимуть та продаватимуть їхні експериментальні ліки проти коронавірусу. Це дозволить їх випускати й в Україні.

Що відомо про таблетки проти коронавірусу від Pfizer

Джерело: Pfizer