Уряд скасував "коронавірусні" карантинні зони на час воєнного стану

Кабінет Міністрів скасував поділ на карантинні зони в Україні та норму про відсторонення від роботи невакцинованих проти COVID-19 працівників.

Про це йдеться у постанові № 372 від 26 березня. Там йдеться, що поділ на карантинні зони залежно від епідемічної ситуації скасовується на період воєнного стану.

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Але у відомстві наголосили, що рекомендують дотримуватись протиепідемічних заходів.

Рекомендації на період воєнного стану

Фізичним особам і суб’єктам господарювання рекомендовано дотримуватися протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19;

Фізичним особам рекомендовано забезпечити отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях;

Закладам охорони здоровʼя – забезпечити готовність до реагування на спалахи COVID-19 в умовах воєнного стану.

Крім того, згідно з документом на період дії воєнного стану скасована норма про відсторонення від роботи невакцинованих працівників,

– йдеться в повідомленні.

22 березня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко поінформував, що в українських лікарнях перебувають більш як 4 тисячі хворих на COVID-19.