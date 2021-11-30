Уряд скоротив термін дії "жовтого" сертифікату
Джерело:24 канал
Термін дії "жовтого" сертифікату скоротять до 30 днів. Цей документ підтверджує проведення як мінімум одного щеплення від COVID-19.
Раніше він діяв 120 днів. Про це на брифінгу 30 листопада повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
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Віктор Ляшко – глава МОЗ
"Термін дії жовтого сертифікату з 6 грудня становитиме 30 днів. Раніше він діяв 120 днів".
Зміни також стосуватимуться правил у жовтому рівні епідемічної небезпеки, додав Ляшко.
Сертифікати вакцинації: що відомо
COVID-сертифікат – це захищений документ у телефоні, на папері чи на іншому носії, який можна завантажити через Портал електронних послуг Дія або в мобільному додатку "Дія". Його можна сформувати після отримання однієї або двох доз вакцини, і тому існує:
- "жовтий" сертифікат – це документ, що засвідчує проведення одного щеплення;
- "зелений" видається людині, яка пройшла повний курс, тобто зробив 2 щеплення проти COVID-19.
Мінімально можливі інтервали для введення другої дози вакцин:
- Pfizer – 21 день;
- Moderna – 28 днів;
- CoronaVac – 14 днів;
- AstraZeneca – 28 днів.
Карантинні зони України / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Темпи вакцинації в Україні
За добу 29 листопада в Україні 226 059 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 71 124 людини. Тим часом, повністю імунізовані – 154 935 людей. Це означає, що вони отримали дві дози та пройшли повністю курс вакцинації.
Всього від початку вакцинальної кампанії щепили 13 391 656 людей, з них отримали першу дозу – 13 391 654 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 122 635 людей. Загалом провели 24 514 289 щеплень.