Уряд скоротив термін дії "жовтого" сертифікату

30 листопада 2021 , 10:57
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Джерело:

24 канал

Термін дії "жовтого" сертифікату скоротять до 30 днів. Цей документ підтверджує проведення як мінімум одного щеплення від COVID-19.

Раніше він діяв 120 днів. Про це на брифінгу 30 листопада повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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Віктор Ляшко – глава МОЗ

"Термін дії жовтого сертифікату з 6 грудня становитиме 30 днів. Раніше він діяв 120 днів".

Зміни також стосуватимуться правил у жовтому рівні епідемічної небезпеки, додав Ляшко.

Сертифікати вакцинації: що відомо

COVID-сертифікат – це захищений документ у телефоні, на папері чи на іншому носії, який можна завантажити через Портал електронних послуг Дія або в мобільному додатку "Дія". Його можна сформувати після отримання однієї або двох доз вакцини, і тому існує:

  • "жовтий" сертифікат – це документ, що засвідчує проведення одного щеплення;
  • "зелений" видається людині, яка пройшла повний курс, тобто зробив 2 щеплення проти COVID-19.

Мінімально можливі інтервали для введення другої дози вакцин:

  • Pfizer – 21 день;
  • Moderna – 28 днів;
  • CoronaVac – 14 днів;
  • AstraZeneca – 28 днів.


Карантинні зони України / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу 

Темпи вакцинації в Україні

За добу 29 листопада в Україні 226 059 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 71 124 людини. Тим часом, повністю імунізовані – 154 935 людей. Це означає, що вони отримали дві дози та пройшли повністю курс вакцинації.

Всього від початку вакцинальної кампанії щепили 13 391 656 людей, з них отримали першу дозу – 13 391 654 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 122 635 людей. Загалом провели 24 514 289 щеплень.

Автор: Аліна Оліховська