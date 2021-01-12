Кабінет Міністрів скоротив строки розслідування випадків смерті медичних працівників з 15 до 5 днів. Це має зменшити кількість бюрократичних процедур при отриманні страхових виплат членами сімей певних категорій медпрацівників.

Таке рішення Кабмін ухвалив через пандемію коронавірусу. Про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, пише 24 канал.

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Що сказав Ляшко

Відтепер розслідування смерті медика проводитиме комісія закладу охорони здоров'я, у якому працював медичний працівник. Працівників Державної інспекції праці і Фонду соціального страхування не залучатимуть.

Це поширюватиметься на медиків первинної меддопомоги, екстреної меддопомоги, деяких видів спеціалізованої меддопомоги, зокрема на працівників закладів охорони здоров’я, які визначені для надання допомоги хворим на COVID-19,

– наголосив Ляшко.

Він нагадав, що за номером контакт-центру Міністерства охорони здоров'я з питань COVID-19 0 800 60 20 19 можна звернутися зі скаргою, або для отримання інформації з цього питання.

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