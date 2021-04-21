В Україні затвердили план вакцинації проти COVID-19
В Україні затвердили план імунізації населення від COVID-19. Так, Україна планує з травня вийти на 5,65 мільйонів щеплень від COVID-19 щомісяця з 2,66 мільйонів у квітні.
Джерело:Кабінет Міністрів України
Уряд планує до кінця 2021 року охопити вакцинацією більшу частину дорослого населення для формування колективного імунітету.
Це передбачено Національним планом вакцинопрофілактики COVID-19 на цей рік, який уряд затвердив 12 квітня розпорядженням №340 та оприлюднив у середу.
Що передбачено у плані вакцинації українців проти коронавірусу
- Всього в плані передбачено використання понад 21,913 мільйона доз вакцин:
- 8,94 мільйона доз вакцини Oxford / AstraZeneca,
- 10 мільйонів доз американської Novavax,
- понад 1,91 мільйона доз китайської Sinovac Biotech,
- 1,07 мільйонів доз Pfizer / BioNTech.
План вакцинації українців проти коронавірусу / Таблиця: Кабінет Міністрів України
Уряд зазначає, що з них 8 мільйонів доз є в рамках ініціативи COVAX, понад 13,913 мільйона доз – закуплені за рахунок держбюджету.
Поставки вакцини Novavax заплановані з серпня – по 2 мільйони доз на місяць.
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