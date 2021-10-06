Гроші передадуть у розпорядження Міністерству культури та інформаційної політики, а МОЗ координуватиме розробку самого контенту.
До теми У Рівному протестують нову вакцину проти коронавірусу: усім добровольцям платитимуть
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що реклами в межах соціальної квоти недостатньо для масового інформування українців.
Віктор Ляшко – міністр охорони здоров'я
“Сьогодні ми інвестуємо в рекламу, аби ще раз пояснити та переконати українців захищати себе від коронавірусу саме завдяки вакцинації”.
Наразі в Україні є лише соціальна реклама вакцинації
За даними МОЗ, з березня по серпень 2021 року на телебаченні розміщено 6 відеороликів з інформацією про вакцинацію від COVID-19 у межах соціальної квоти та партнерства.
У Nielsen Ukraine звітували, що за цей час тема вакцинації охопила 19,3 мільйона або 71% ТВ-аудиторії українців старших 18 років.
Також МОЗ запустив кілька інформаційних кампаній з використанням зовнішньої реклами, онлайн-промо та партнерствами.
Вакцин достатньо
У МОЗ повідомили, що станом на початок жовтня в Україні наявні понад 11 мільйонів доз різних вакцин проти COVID-19. У відомстві закликали обирати будь-яку з доступних та вакцинуватись якнайвишде. Адже, чим більше українців отримують щеплення, тим менше людей тяжко хворітимуть та потраплятимуть до реанімації.
Актуально про темпи вакцинації в Україні
- За минулу добу 117 234 людини вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 58 659 людей, завершили вакцинацію, тобто отримали другу дозу – 58 575 людей.
- Загалом в Україні імунізували проти коронавірусної хвороби 7 300 774 людини, з них принаймні одну дозу вакцини отримали – 7 300 772 людини.
- Водночас повністю імунізовані – 5 879 300 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
- Загалом в країні провели 13 180 072 щеплення.