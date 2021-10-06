25 мільйонів: уряд профінансує рекламу вакцинації по ТВ

Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення 25 мільйонів гривень з бюджету на проведення інформаційної кампанії щодо вакцинації проти COVID-19 на телебаченні.

Гроші передадуть у розпорядження Міністерству культури та інформаційної політики, а МОЗ координуватиме розробку самого контенту.

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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що реклами в межах соціальної квоти недостатньо для масового інформування українців.

Віктор Ляшко – міністр охорони здоров'я “Сьогодні ми інвестуємо в рекламу, аби ще раз пояснити та переконати українців захищати себе від коронавірусу саме завдяки вакцинації”.

Наразі в Україні є лише соціальна реклама вакцинації

За даними МОЗ, з березня по серпень 2021 року на телебаченні розміщено 6 відеороликів з інформацією про вакцинацію від COVID-19 у межах соціальної квоти та партнерства.

У Nielsen Ukraine звітували, що за цей час тема вакцинації охопила 19,3 мільйона або 71% ТВ-аудиторії українців старших 18 років.

Також МОЗ запустив кілька інформаційних кампаній з використанням зовнішньої реклами, онлайн-промо та партнерствами.

Вакцин достатньо

У МОЗ повідомили, що станом на початок жовтня в Україні наявні понад 11 мільйонів доз різних вакцин проти COVID-19. У відомстві закликали обирати будь-яку з доступних та вакцинуватись якнайвишде. Адже, чим більше українців отримують щеплення, тим менше людей тяжко хворітимуть та потраплятимуть до реанімації.

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