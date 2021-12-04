Кошти підуть на заходи, пов'язані з боротьбою проти коронавірусу COVID-19. Відповідне розпорядження від 2 грудня 2021 рок № 1584-р вже оприлюднили на сайті Уряду.

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Згідно з документом, кошти виділять на закупівлю лікарських засобів, витратних матеріалів, засобів індивідуального захисту та медичного обладнання.

Із загальної суми видатки споживання становитимуть 23 мільйонів гривень, а видатки розвитку – 45,9 мільйона.

До слова, нещодавно Уряд виділив більше коштів на виплату вакцинованим українцям. Суму збільшили у понад 2,5 раза. Причиною стало значне зростання кількості вакцинованих.