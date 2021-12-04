Уряд виділив 68,9 мільйона гривень на лікарні для чиновників

4 грудня 2021 , 14:36
Читать новость на русском

Джерело:

Урядовий Портал

Кабінет міністрів виділив зі спеціального фонду державного бюджету 68,9 мільйона гривень для закладів охорони здоров’я, які перебувають в управлінні Державного управління справами.

Кошти підуть на заходи, пов'язані з боротьбою проти коронавірусу COVID-19. Відповідне розпорядження від 2 грудня 2021 рок № 1584-р вже оприлюднили на сайті Уряду.

До теми Чим тривога відрізняється від стресу і як її побороти

Згідно з документом, кошти виділять на закупівлю лікарських засобів, витратних матеріалів, засобів індивідуального захисту та медичного обладнання.

Із загальної суми видатки споживання становитимуть 23 мільйонів гривень, а видатки розвитку – 45,9 мільйона.

До слова, нещодавно Уряд виділив більше коштів на виплату вакцинованим українцям. Суму збільшили у понад 2,5 раза. Причиною стало значне зростання кількості вакцинованих.

Зарплати медиків у 2022 році

  • Верховна Рада України прийняла проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік". У ньому врахували підвищення заробітної плати медичним працівникам. 
  • В Україні зарплату лікарів на 2022 рік встановили на рівні 20 тисяч гривень.
  • Для середніх медичних працівників – 13,5 тисячі гривень. 
Автор: Анастасія Кушпіт