Уряд виділив додаткових 6,5 мільярдів гривень на закупівлю COVID-вакцин

14 квітня Уряд прийняв постанову про додаткове спрямування 6,5 мільярдів гривень на закупівлю вакцин від COVID-19. В той же день рішення погодив Комітет Верховної Ради України з питань бюджету.

Раніше очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що для закупівлі необхідної кількості доз COVID-вакцин не вистачає 6,5 мільярда гривень. Цю проблему вирішено – кошти виділили з державного бюджету. Далі – все у руках МОЗ.

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У повідомленні Мінфіну йдеться, загальний обсяг видатків держбюджету на закупівлю вакцин проти коронавірусу склав 11,4 мільярда гривень. Цих коштів повинно вистачити на вакцинацію 70% дорослого населення. А саме для імунізації 24 мільйонів людей.

Все, що залишилось, домовитись про постачання необхідної кількості вакцин. Загалом Україна потребує ще майже 48 мільйонів доз (з урахуванням тих 8 мільйонів, які країна отримає безкоштовно в рамках механізму COVAX).

Водночас перед Міністерством охорони здоров'я стоїть досить серйозний виклик: забезпечити своєчасну закупівлю та поставку в Україну відповідної кількості вакцин та належно організувати вакцинацію для досягнення заявлених показників,

– йдеться в повідомленні.

Згідно з підрахунками, щоб провакцинувати 70% дорослого населення до кінця 2021 року, необхідно з травня щомісячно проводити 6 мільйонів щеплень. В середньому це понад 250 тисяч щеплень на день.

На скільки це реально поки що незрозуміло. Адже швидкість вакцинації в Україні зараз дуже низька. Хоч в МОЗ запевняють, що можливості української медичної системи дозволяють імунізувати таку кількість людей.

Темпи вакцинальної кампанії в Україні