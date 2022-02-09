А також від використання ліків. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Увага Українці зможуть відкрити лікарняний без візиту до лікаря, – Ляшко сказав, кому це дозволять

Також встановили розмір виплат, що здійснюються у разі встановлення особі групи інвалідності, пов'язаної із цими ускладненнями.

Кабінет Міністрів України затвердив Порядок здійснення державної компенсації шкоди, пов'язаної з ускладненнями, що виникли після використання лікарських засобів або вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19,

– зазначив Мельничук.

Також визначили і розмір виплати у разі смерті особи, що настала внаслідок використання лікарських засобів або вакцинації проти COVID-19, членам сім'ї, батькам або утриманцям померлого.

Передісторія

Наприкінці березня 2021 року стало відомо, що в Україні створюють фонд для компенсації побічних наслідків від COVID-вакцини.

Мовиться про випадки, що можуть призвести до інвалідності або смерті.

Сума компенсації становитиме від 600 до 800 тисяч гривень.

Тодішній заступник голови МОЗ Ігор Іващенко повідомляв, що для відстеження причинно-наслідкового зв'язку між вакцинацією та погіршенням здоров'я створять відповідну комісію.

Текст допису Тараса Мельничука:

Кабінет Міністрів України затвердив Порядок здійснення державної компенсації шкоди, пов'язаної з ускладненнями, що виникли після використання лікарських засобів або вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Також було встановлено розмір виплат, що здійснюються у разі встановлення особі групи інвалідності, пов'язаної із вищезазначеними ускладненнями, та розмір виплати, що здійснюється у разі смерті особи, що настала внаслідок використання лікарських засобів або вакцинації від COVID-19, членам сім'ї, батькам, утриманцям померлого.