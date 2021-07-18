В різних частинах Парижа відбувалися різні марші з ультраправих та ультралівих людей. Поблизу Лувру демонстранти скандували: "Макрон, геть!", "Свобода", а також били металевими ложками по каструлях.

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До суботніх протестів приєдналися активісти "жовтих жилетів", ультраправі прихильники, медичний персонал та роялісти.

Окрім Парижу, французи мітингували у Страсбурзі, Ліллі, Монпельє та інших містах.

Вони засудили рішення уряду щодо обов'язкової вакцинації всіх медичних працівників та вимагання так званого "health pass", тобто свідоцтва про вакцинацію, негативного тесту чи наявність антитіл після одужання від коронавірусу. Без документа французи не можуть відвідувати ресторани та громадські місця.

Думки протестувальників:

"Я ніколи не зроблю щеплення. Ці нові заходи є останньою краплею", – заявив 53-річний мітингувальник Бруно Ок'є. Він додав, що готовий забрати двох своїх дітей зі школи, якщо вакцина проти коронавірусу стане обов'язковою для навчання.

"Уряд заходить занадто далеко", – заявив 28-річний керівник магазину роздрібної торгівлі Люсьєн. Він також зауважив, що не є противником вакцини, але вважає, що кожна людина повинна мати право розпоряджатися своїм тілом.

"Я щеплена проти дифтерії, правця та поліомієліту. Але вакцина проти COVID-19 занадто експериментальна", – заявила 26-річна Елізе.

За даними французького Міністерства внутрішніх справ, в загальнонаціональних акціях протесту взяли участь 114 тисяч людей.