Навантаження на медичну систему зростає

В уряді наголосили, що це нагальна потреба, враховуючи високу навантаженість на лабораторні центри, які наразі працюють практично цілодобово.

До теми Час подбати про вітамін D: готуємося до сезону застуд

Під час засідання ми підтримали рішення про виділення додаткових доплат медичним та іншим працівникам лабораторних підрозділів МОЗ, які мають безпосереднє відношення до боротьби з COVID-19,

– зазначив очільник уряду Денис Шмигаль.

Додаткові гроші на забезпечення лікарень киснем

Крім того, в уряді вирішили перерозподіли додаткові 395 мільйонів гривень на забезпечення ліжкового фонду централізованим кисневим постачанням.

Загалом в Україні для хворих на COVID-19 передбачено 90 тисяч ліжок: наразі готові 45 тисяч ліжок, 97% яких забезпечені киснем.

Ми на цьому не зупиняємось та продовжуємо роботу, щоб якнайбільше лікарень мали централізоване кисневе постачання.

Зверніть увагу! Вчені Національної академії наук спрогнозували, як поширюватиметься коронавірус в Україні на початку жовтня 2021 року. Кількість нових інфікувань перевищить 10 тисяч випадків.

Коронавірус в Україні: статистика

Джерело: МОЗ