Уряд збільшив бюджет виплат медикам, які працюють з COVID-19

29 вересня 2021 , 15:03
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Джерело:

телеграм Дениса Шмигаля

Уряд виділив додаткові 205 мільйонів гривень на доплати медикам, які працюють з COVID-пацієнтами. Це пов'язано з погіршенням епідеміологічної ситуації в країні. Крім того, виділили майже 400 мільйонів

Навантаження на медичну систему зростає

В уряді наголосили,  що це нагальна потреба, враховуючи високу навантаженість на лабораторні центри, які наразі працюють практично цілодобово.

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Під час засідання ми підтримали рішення про виділення додаткових доплат медичним та іншим працівникам лабораторних підрозділів МОЗ, які мають безпосереднє відношення до боротьби з COVID-19,
– зазначив очільник уряду Денис Шмигаль.

Додаткові гроші на забезпечення лікарень киснем

Крім того, в уряді вирішили перерозподіли додаткові 395 мільйонів гривень на забезпечення ліжкового фонду централізованим кисневим постачанням.

Загалом в Україні для хворих на COVID-19 передбачено 90 тисяч ліжок: наразі готові 45 тисяч ліжок, 97% яких забезпечені киснем.

Ми на цьому не зупиняємось та продовжуємо роботу, щоб якнайбільше лікарень мали централізоване кисневе постачання.

Зверніть увагу! Вчені Національної академії наук спрогнозували, як поширюватиметься коронавірус в Україні на початку жовтня 2021 року. Кількість нових інфікувань перевищить 10 тисяч випадків.

Коронавірус в Україні: статистика

Джерело: МОЗ

  • Станом на 29 вересня, в Україні зафіксували 9 666 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Серед нових хворих – 953 дитини та 204 медпрацівників.
  • До лікарень впродовж доби госпіталізували 2 855 хворих або людей з підозрою на наявність хвороби. На жаль, ще 217 інфікованих – померли. Натомість вдалося побороти недугу 3 281 особі.
  • За весь час пандемії на території Україні виявили 2 411 622 хворих на коронавірус. 2 251 352 інфікований вже одужав. Але, на жаль, хвороба забрала життя 56 080 пацієнтів.
Автор: Анастасія Лукашевська