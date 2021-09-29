Уряд збільшив бюджет виплат медикам, які працюють з COVID-19
Джерело:телеграм Дениса Шмигаля
Уряд виділив додаткові 205 мільйонів гривень на доплати медикам, які працюють з COVID-пацієнтами. Це пов'язано з погіршенням епідеміологічної ситуації в країні. Крім того, виділили майже 400 мільйонів
Навантаження на медичну систему зростає
В уряді наголосили, що це нагальна потреба, враховуючи високу навантаженість на лабораторні центри, які наразі працюють практично цілодобово.
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Під час засідання ми підтримали рішення про виділення додаткових доплат медичним та іншим працівникам лабораторних підрозділів МОЗ, які мають безпосереднє відношення до боротьби з COVID-19,
– зазначив очільник уряду Денис Шмигаль.
Додаткові гроші на забезпечення лікарень киснем
Крім того, в уряді вирішили перерозподіли додаткові 395 мільйонів гривень на забезпечення ліжкового фонду централізованим кисневим постачанням.
Загалом в Україні для хворих на COVID-19 передбачено 90 тисяч ліжок: наразі готові 45 тисяч ліжок, 97% яких забезпечені киснем.
Ми на цьому не зупиняємось та продовжуємо роботу, щоб якнайбільше лікарень мали централізоване кисневе постачання.Зверніть увагу! Вчені Національної академії наук спрогнозували, як поширюватиметься коронавірус в Україні на початку жовтня 2021 року. Кількість нових інфікувань перевищить 10 тисяч випадків.
Коронавірус в Україні: статистика
Джерело: МОЗ
- Станом на 29 вересня, в Україні зафіксували 9 666 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Серед нових хворих – 953 дитини та 204 медпрацівників.
- До лікарень впродовж доби госпіталізували 2 855 хворих або людей з підозрою на наявність хвороби. На жаль, ще 217 інфікованих – померли. Натомість вдалося побороти недугу 3 281 особі.
- За весь час пандемії на території Україні виявили 2 411 622 хворих на коронавірус. 2 251 352 інфікований вже одужав. Але, на жаль, хвороба забрала життя 56 080 пацієнтів.