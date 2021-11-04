Уряд змінив умови отримання COVID-сертифіката про одужання: що варто знати

Українці, які перехворіли на коронавірус, вже з наступного тижня можуть отримати цифровий сертифікат про одужання. Впродовж 90 днів він дозволить працювати без обмежень, відвідувати заклади та пересуватись у жовтій та червоній зонах карантину.

Сертифікат для одужання формуватимуть лише для тих людей, яким лікар встановив діагноз COVID-19 вже після запуску функціоналу нового сертифіката. Тобто якщо вам встановили COVID-19 раніше, ви не зможете отримати документ.

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Документ не згенерується, якщо ваш діагноз COVID-19 було встановлено до появи нового типу сертифіката, тобто у 2020 році чи раніше у 2021 році,

– йдеться у повідомленні МОЗ.

Обов’язковою підставою для його генерації буде медичний запис лікаря про встановлений діагноз, який зображатиметься в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ). Тобто люди, які після отримання позитивного ПЛР-тесту не зверталися до лікаря, не зможуть завантажити сертифікат, адже дані не були внесені в ЕСОЗ.

Відповідні норми уряд схвалив нині, 4 листопада.

Як згенерувати сертифікат про одужання

Згенерувати його можна буде в застосунку або на порталі Дія через 15 днів після встановлення діагнозу COVID-19 лікарем в електронній системі охорони здоров'я. Документ буде доступним для генерації та чинним протягом 90 днів.

Новий COVID-сертифікат буде двох видів:

Внутрішній – для використання всередині країни в умовах "жовтого" та "червоного" рівнів епіднебезпеки;

Міжнародний – для перетину кордону 45 країн, які входять до Довірчої мережі е-здоров'я ЄС з урахуванням вимог, які встановлює кожна країна.

Такий COVID-сертифікат можна буде отримати не більше двох разів на рік за наявності підтвердженого і внесеного лікарем в електронну систему діагнозу COVID-19.

У МОЗ нагадали, що люди, які хворіли на коронавірус, можуть безпечно вакцинуватися вже на 28 день від першого дня появи симптомів або лабораторного підтвердження діагнозу.