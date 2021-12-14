Тепер можна не шукати результати своїх попередніх аналізів кожного разу перед візитом до лікаря. Достатньо одного разу занести їх у застосунок і вони будуть завжди під рукою.

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Всі ці безліч скрінів аналізів, висновків лікарів з різних лікарень, призначень на папірцях, які ми постійно губимо або просто не можемо знайти в потрібний час. Тепер можна їх завантажити в додаток і просто показати лікарю коли потрібно – незалежно від того працює лікар із системою Helsi або ні,

– написали у пресслужбі.

Як завантажити медичні документи в Helsi

Оновіть програму Helsi та відкрийте її;

Знайдіть розділ "Медичні документи" у Медкарті;

Натисніть "Додати документ".

Там само можна налаштувати доступ, вказати назву документа і виставити йому категорію.

Чому варто встановити застосунок Helsi, якщо ви ще не зробили цього

Це безкоштовний застосунок, за допомогою якого користувачі можуть: записатися на очний або онлайн-прийом до лікаря в державну або приватну клініку та обрати свого лікаря. Також у сервісі доступна електронна медична картка, де ви зможете проглянути результати аналізів, призначення лікаря та план лікування.

Окрім цього, за допомогою цього застосунку можна записатися на вакцинацію проти коронавірусу.