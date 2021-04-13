Усі, хто зараз вакцинуються препаратом CoronaVac, гарантовано отримають другу дозу, – МОЗ

Джерело:МОЗ
В Україні з 13 квітня почалася вакцинація новим препаратом CoronaVac. Наразі з Китаю Україна отримала 2 мільйони доз цього препарату.
Вакциною CoronaVac виробництва Sinovac Biotech щеплюватимуть маломобільні групи населення. Усе через особливі умови транспортування, які є дещо простішими, ніж у вакцини Covishіeld.
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За кожним щепленим одразу буде зарезервована друга доза вакцини з цієї ж партії.
Усі, хто зараз вакцинуються препаратом CoronaVac, гарантовано отримають другу дозу для повної імунізації від COVID-19,
– зазначають у МОЗ.
Термін придатності вакцини CoronaVac становить 24 місяці. Вакцина надійшла до України в однодозних флаконах. Для повної імунізації від COVID-19 потрібно дві дози вакцини, інтервал введення яких складає 28 днів.
Перевозити та зберігати препарат можна при температурі +2..8, захищаючи від потрапляння сонячного світла. Транспортуватимуть вакцину в спеціальних контейнерах, щоб забезпечити холодовий ланцюг на кожному етапі маршруту.