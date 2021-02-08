Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн впевнена, що побороти пандемію можна лише тоді, коли вдасться зупинити коронавірус у всіх країнах. Це спільне завдання для усіх європейців.

Під час виступу на Всеукраїнському Форумі "Україна 30" політикиня наголосила, що з початку пандемії Європейський Союз підтримував український народ.

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Спочатку ми надсилали маски, апарати для вентиляції легень, а також переказали 200 мільйонів євро на підтримку українського бізнесу під час локдауну,

– сказала глава Єврокомісії.

Глобальна ініціатива COVAX

Урсула фон дер Ляєн розповіла, що ЄС створив глобальну ініціативу COVAX, завдяки якій лікарі та медперсонал України одержать перші вакцини вже у лютому. За її словами, ще мільйони доз вакцини надійдуть нашій державі до літа.

"Європейський Союз найбільший донор ініціативи COVAX і ми цим пишаємося. Усі вакцини з ЄС гарантовано безпечні та дієві, їх було ретельно перевірено незалежним європейським агенством з лікарських засобів", – розповіла політикиня.

ЄС просили пожертвувати вакцини Україні

Глава Єврокомісії додала, що звернулась до інших членів ЄС з проханням пожертвувати частину своїх вакцин Україні.

Європейський Союз на боці України, як і був завжди, зокрема у важкі моменти вашої новітньої історії. Усі ми одна європейська родина,

– підсумувала Урсула фон дер Ляєн.

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Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу