Усі ми – європейська родина: глава Єврокомісії просить поділитись вакцинами з Україною
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн впевнена, що побороти пандемію можна лише тоді, коли вдасться зупинити коронавірус у всіх країнах. Це спільне завдання для усіх європейців.
Джерело:24 канал
Під час виступу на Всеукраїнському Форумі "Україна 30" політикиня наголосила, що з початку пандемії Європейський Союз підтримував український народ.
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Спочатку ми надсилали маски, апарати для вентиляції легень, а також переказали 200 мільйонів євро на підтримку українського бізнесу під час локдауну,
– сказала глава Єврокомісії.
Глобальна ініціатива COVAX
Урсула фон дер Ляєн розповіла, що ЄС створив глобальну ініціативу COVAX, завдяки якій лікарі та медперсонал України одержать перші вакцини вже у лютому. За її словами, ще мільйони доз вакцини надійдуть нашій державі до літа.
"Європейський Союз найбільший донор ініціативи COVAX і ми цим пишаємося. Усі вакцини з ЄС гарантовано безпечні та дієві, їх було ретельно перевірено незалежним європейським агенством з лікарських засобів", – розповіла політикиня.
ЄС просили пожертвувати вакцини Україні
Глава Єврокомісії додала, що звернулась до інших членів ЄС з проханням пожертвувати частину своїх вакцин Україні.
Європейський Союз на боці України, як і був завжди, зокрема у важкі моменти вашої новітньої історії. Усі ми одна європейська родина,
– підсумувала Урсула фон дер Ляєн.
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Вакцинація в Україні: основне
- Вакцинація в Україні розпочнеться 15 лютого. У випадку форс-мажорних обставин дату можуть змістити
- Кабінет Міністрів готує план компанії вакцинації населення, він проходитиме у 5 етапів.
- Громадян України спершу вакцинуватимуть препаратом від Pfizer-BioNTech.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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