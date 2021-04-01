Усіх медиків в Італії зобов'язали вакцинуватися проти коронавірусу
Відтепер всі медичні працівники та фармацевти Італії повинні вакцинуватися проти коронавірусу. Відповідний указ схвалив уряд країни
Джерело:НВ
Людей, які відмовлятимуться від щеплення, відсторонять від роботи. Їм також не оплачуватимуть працю до кінця року.
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Мета цього заходу — максимально захистити як медичний, так і середній медичний персонал, а також тих, хто перебуває в середовищі, яке може бути більш схильним до ризику зараження,
– йдеться в повідомленні уряду.
Орім цього, документ запроваджує правовий захист для тих, хто робить щеплення. У випадку дотримання всіх необхідних правил медики будуть звільнені від відповідальності за виникнення можливих побічних реакцій.
Ситуація з коронавірусом в Італії: коротко
- 15 березня в Італії ввели жорсткий локдаун. В країні закриті ресторани, бари і тренажерні зали, а поїздки регіонами будуть заборонені.
- До 30 квітня регіони будуть залишатися в червоній чи помаранчевій зоні карантину. Влада розраховує, що до цього періоду почнуть діяти щеплення проти коронавірусу.
- Від початку пандемії в Італії зафіксували 3,58 мільйона хворих на COVID-19. З них 2,91 мільйона вже одужало. Але 109 тисяч інфікованих померли.
- Від початку кампанії вакцинації в Італії ввели близько 10 мільйони доз вакцини проти коронавірусу. З них 3,1 мільйона отримали дві ін'єкції.
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