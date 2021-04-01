Усіх медиків в Італії зобов'язали вакцинуватися проти коронавірусу

Відтепер всі медичні працівники та фармацевти Італії повинні вакцинуватися проти коронавірусу. Відповідний указ схвалив уряд країни

Людей, які відмовлятимуться від щеплення, відсторонять від роботи. Їм також не оплачуватимуть працю до кінця року.

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Мета цього заходу — максимально захистити як медичний, так і середній медичний персонал, а також тих, хто перебуває в середовищі, яке може бути більш схильним до ризику зараження,

– йдеться в повідомленні уряду.

Орім цього, документ запроваджує правовий захист для тих, хто робить щеплення. У випадку дотримання всіх необхідних правил медики будуть звільнені від відповідальності за виникнення можливих побічних реакцій.

Ситуація з коронавірусом в Італії: коротко