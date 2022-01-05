Усіх нещеплених дітей проти поліомієліту провакцинують до кінця січня, – МОЗ
Джерело:МОЗ
Міністерство охорони здоров’я повідомило, що нещеплених від поліомієліту дітей в Україні провакцинують до кінця січня. Це стосується всіх дітей віком від 6 місяців до 6 років.
Вакцинація проти поліомієліту
Вакцинація має розпочатися наприкінці січня 2022 року. Після завершення цього раунду буде проведено три тури додаткової імунізації дітей до 6 років оральною поліовакциною.
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Головний санітарний лікар Ігор Кузін
“Поліомієліт загрожує величезній кількості невакцинованих дітей невиліковним паралічем і навіть смертю. Єдиним і захистом від хвороби є щеплення. Я закликаю батьків негайно перевірити, чи зробили вони всі щеплення своїм дітям”.
Батькам тих дітей, які пропустили одне або обидва щеплення, рекомендують звернутися до сімейного лікаря або педіатра для вакцинації. Невакцинованих дітей спочатку щеплять інактивованою поліовакциною, а потім проведуть три додаткові тури імунізації оральною вакциною.
У МОЗ нагадали, що вакцинація дітей від поліомієліту є обов’язковою, а зробити щеплення можна безкоштовно.
Поліомієліт в Україні
- У жовтні в Україні вперше за шість років зафіксували випадок паралічу через поліомієліт. Заразилася дитина з багатодітної родини на Рівненщині.
- Потім лікарі діагностували ту ж хворобу в шести братів і сестер малюка. Батьки відмовилися вакцинувати дитину з релігійних міркувань.
- В листопаді у Закарпатській області у 12-річної школярки діагностували поліомієліт, у неї паралізувало ногу. Після цього хворобу підтвердили ще у пʼяти невакцинованих дітей.