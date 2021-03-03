Ускладнений коронавірус помолодшав, – лікар

Директор Закарпатського центру легеневих хвороб Василь Скрип повідомив, що коронавірус помолодшав не менше ніж на 10 років. Нині у реанімаціях перебувають значно молодші люди, ніж було на початку пандемії.
На Закарпатті погіршилась ситуація з коронавірусом. Там фіксують багато важких випадків захворювання серед пацієнтів віком від 50 років без супутніх патологій.
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Якщо раніше до групи ризику при COID-19 вносили людей віком від 60 років, то нині у цій групі вже є 50-річні.
Однозначно, що ускладнений коронавірус помолодшав. Зараз багато важких форм серед молодих людей фіксуємо. Причому, у пацієнтів, які не мають ніякої супутньої патології,
– заявив Скрип.
Ситуація з коронавірусом на Закарпатті
- 2 тижні поспіль в області фіксують значне зростання захворюваності. Щодня в регіоні госпіталізують близько 2 сотень людей, тож ліжок не вистачає.
- Від початку пандемії коронавірусу в області виявили 40 933 випадки зараження коронавірусом. 438 з них за минулу добу.
- 31 136 хворих вже одужали. Натомість 929 пацієнтів померли.
Зразки хворих з Прикарпаття перевірять на мутації
- Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що зростання захворюваності на коронавірус в Україні та на Прикарпатті може бути пов'язано з тим, що люди трохи розслабилися після послаблених карантинних обмежень. Окрім того, сплеск захворюваності можуть спричинити і мутації вірусу.
- Очільник МОЗ Максим Степанов розповів, що нині в Україні циркулюють європейський, італійський та іспанський штами коронавірусу. Нових варіантів інфекції поки що не зафіксовано. Але зразки, які відібрали на Прикарпатті, планують відправити на дослідження штамів в Лондон.