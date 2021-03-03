Ускладнений коронавірус помолодшав, – лікар

Директор Закарпатського центру легеневих хвороб Василь Скрип повідомив, що коронавірус помолодшав не менше ніж на 10 років. Нині у реанімаціях перебувають значно молодші люди, ніж було на початку пандемії.

На Закарпатті погіршилась ситуація з коронавірусом. Там фіксують багато важких випадків захворювання серед пацієнтів віком від 50 років без супутніх патологій.

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Якщо раніше до групи ризику при COID-19 вносили людей віком від 60 років, то нині у цій групі вже є 50-річні.

Однозначно, що ускладнений коронавірус помолодшав. Зараз багато важких форм серед молодих людей фіксуємо. Причому, у пацієнтів, які не мають ніякої супутньої патології,

– заявив Скрип.

Ситуація з коронавірусом на Закарпатті

2 тижні поспіль в області фіксують значне зростання захворюваності. Щодня в регіоні госпіталізують близько 2 сотень людей, тож ліжок не вистачає.

Від початку пандемії коронавірусу в області виявили 40 933 випадки зараження коронавірусом. 438 з них за минулу добу.

31 136 хворих вже одужали. Натомість 929 пацієнтів померли.

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