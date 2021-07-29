Американські дослідники впродовж кількох етапів вивчали варіанти лікування цукрового діабету 2 типу у підлітків та молоді.
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- Перший етап дослідження, який проходив у 2002 – 2012 роках, був присвячений методикам лікування хвороби. Під час другого етапу, що тривав з 2011 по 2020, лікарі зосередились на вивченні ускладнень.
Діабет 2 типу – хронічне захворювання, для якого характерний високий рівень глюкози в крові, при цьому організм виробляє гормон "інсулін", але не може його ефективно використати.
Що виявили вчені про перебіг діабету 2 типу
Одним з факторів ризику цього захворювання є вік 45+, але хвороба може розвинутись у будь-якому віці.
Дослідники прийшли до висновку, що розвиток діабету 2 типу у молодих людей призводить до накопичення ускладнень.
Ці процеси у підлітків відбуваються так само швидко, як і у дорослих. А то і швидше,
– зазначили автори дослідження.
Множинні ускладнення внаслідок діабету
Дослідники виявили у пацієнтів не тільки постійне зниження рівня глюкози в крові протягом 15 років, а й низку інших захворювань, які виникли у молоді внаслідок цукрового діабету:
- 67% – мали високий кров'яний тиск;
- 52% – дисліпідемію або високий рівень жиру в крові;
- 55% – захворювання нирок;
- 32% – ознаки захворювання нервової системи;
- 51% – захворювання очей.
Ба більше, у деяких учасників вчені спостерігали ймовірність розвитку множинних ускладнень, які прогресували з часом.
Діабет у підлітків – це не діабет у бабусі
Діабет 2 типу у підлітків – це не діабет у бабусі. Важливо, щоб системи охорони здоров'я були готові до того, що на подальше лікування цих дітей та молодих людей будуть великі витрати. Зокрема на діаліз нирок та серцеве шунтування,
– зазначив один із авторів дослідження.
Вчені наголосили, що молоді люди з цукровим діабетом мають великі соціальні ризики, зокрема безробіття, проблеми зі створенням сім’ї і врешті-решт, втрати життя.
Наступним кроком вчених буде дослідження випадків захворювання на діабет маленьких дітей.