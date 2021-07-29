Ускладнення діабету у молодих: як швидко розвиваються та які найпоширеніші

Вчені виявили, що цукровий діабет у молоді та підлітків призводить до серйозних ускладнень, які розвиваються швидше, ніж у літніх людей.

Американські дослідники впродовж кількох етапів вивчали варіанти лікування цукрового діабету 2 типу у підлітків та молоді.

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Перший етап дослідження, який проходив у 2002 – 2012 роках, був присвячений методикам лікування хвороби. Під час другого етапу, що тривав з 2011 по 2020, лікарі зосередились на вивченні ускладнень.

Діабет 2 типу – лікування Діабет 2 типу – хронічне захворювання, для якого характерний високий рівень глюкози в крові, при цьому організм виробляє гормон "інсулін", але не може його ефективно використати.

Що виявили вчені про перебіг діабету 2 типу

Одним з факторів ризику цього захворювання є вік 45+, але хвороба може розвинутись у будь-якому віці.

Дослідники прийшли до висновку, що розвиток діабету 2 типу у молодих людей призводить до накопичення ускладнень.

Ймовірні ускладнення: передусім, це захворювання очей, нирок, нервові розлади та інші супутні захворювання, як інсульти, проблеми з серцем, ампутації.

Ці процеси у підлітків відбуваються так само швидко, як і у дорослих. А то і швидше,

– зазначили автори дослідження.

Множинні ускладнення внаслідок діабету

Дослідники виявили у пацієнтів не тільки постійне зниження рівня глюкози в крові протягом 15 років, а й низку інших захворювань, які виникли у молоді внаслідок цукрового діабету:

67% – мали високий кров'яний тиск;

52% – дисліпідемію або високий рівень жиру в крові;

55% – захворювання нирок;

32% – ознаки захворювання нервової системи;

51% – захворювання очей.

Ба більше, у деяких учасників вчені спостерігали ймовірність розвитку множинних ускладнень, які прогресували з часом.

Увага! Загалом, 80% учасників дослідження мали якісь ускладнення. У більшості з них їх було кілька.

Діабет у підлітків – це не діабет у бабусі

Діабет 2 типу у підлітків – це не діабет у бабусі. Важливо, щоб системи охорони здоров'я були готові до того, що на подальше лікування цих дітей та молодих людей будуть великі витрати. Зокрема на діаліз нирок та серцеве шунтування,

– зазначив один із авторів дослідження.

Вчені наголосили, що молоді люди з цукровим діабетом мають великі соціальні ризики, зокрема безробіття, проблеми зі створенням сім’ї і врешті-решт, втрати життя.

Наступним кроком вчених буде дослідження випадків захворювання на діабет маленьких дітей.