Усього за тиждень смертність від COVID-19 у світі зросла на 7%, – ВООЗ

У всьому світі за останній тиждень кількість нових інфікувань COVID-19 знизилася, а кількість нових летальних випадків навпаки – зросла у порівнянні з показником тижнем раніше.

Такі дані станом на 6 лютого 2022 року. Про них повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я у щотижневому епідеміологічному бюлетені.

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Загалом по світу за тиждень з 31 січня по 6 лютого року кількість нових випадків захворювання на COVID-19 знизилася на 17%.

Тоді як кількість смертей збільшилася на 7%.

У 6 регіонах ВООЗ зареєстрували понад 19 мільйонів нових випадків та трохи менше як 68 тисяч нових смертей.

Станом на 8 лютого 2022 року у всьому світі зареєстрували понад 401 мільйон підтверджених випадків захворювання та понад 5,7 мільйона випадків смерті.

Також ввели майже 10,25 мільярда доз вакцини проти COVID-19.

Де найбільше нових випадків

Найбільшу кількість нових випадків зареєстрували у США – 1 874 006 нових випадків.

Згодом іде Франція – там виявили 1 738 189 нових випадків, зниження склало 26%.

У Німеччині 1 285 375 нових випадків. Ця цифра збільшилась на 22%.

У Бразилії виявили 1 241 025 нових випадків.

Закриває п'ятірку країн із найбільшим приростом інфікування Індії. Там підтвердили 1 095 616 нових випадків коронавірусу.

Кількість нових летальних випадків

Як наголосили у ВООЗ, у США, Південно-Східній Азії та Африці відзначається падіння рівня захворюваності. У країнах Східного Середземномор'я, навпаки, зростання. Незначне зниження випадків захворюваності показує Європа, на яку за тиждень припало 58% нових випадків COVID-19.

Найбільшу кількість смертей також зафіксували у США (14 090 нових смертей), Індії (7 888), Російській Федерації (4 686), Бразилії (4 610) та Мексиці (2 910).

Домінує Омікрон

У ВООЗ додали, що понад 96% нових випадків становить штам коронавірусу Омікрон. Дельту фіксують у більш ніж 3% нових випадків.

"Однак дані показують, що дві дози вакцини менше захищають від усіх наслідків штаму Омікрон, ніж це спостерігалося раніше для інших варіантів, що викликають занепокоєння. Однак бустерні дози істотно покращують ефективність", – мовиться у повідомленні.

Яка статистика коронавірусу в Україні В Україні зафіксували вже 4,38 мільйона випадків коронавірусу усього. Приріст за добу, 8 лютого, склав понад 38 тисяч. Це більше, ніж днем раніше.

Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу